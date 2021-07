A miniszter vádol, az RMDSZ elnöke hárít

„Egy olyan módosításról beszélek, amely azt mondja, hogy a bírákkal kapcsolatos vizsgálatokat egy, már meglévő részleg fogja végezni, tehát semmit nem számolnak fel és semmit nem hoznak létre. Van egy, már létező részleg a legfőbb ügyészségen belül, a büntetőügyi nyomozói és kriminalisztikai részleg. A mi javaslatunk az, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit, ne kövessünk el újabb hibát, ne hozzunk létre másik részleget, az elöljárókat ez a részleg fogja vizsgálni” – mondta az RMDSZ elnöke, hozzátéve, hogy a módosításról a jogi bizottságnak is véleményt kell megfogalmaznia. Ha átmegy a jogi bizottságon, a szenátus plénumának kell szavaznia róla. Ha nem megy át, akkor az RMDSZ a kormány variánsát fogja támogatni – tette hozzá. Nyomatékosította, a koalícióban nincs semmiféle törés. „A SIIJ felszámolását támogatjuk, és azt kértük, hogy mielőbb hívják össze a szenátust. (...) Nekem nincs semmiféle nézeteltérésem se az igazságügyi miniszterrel, se mással, én azt akarom, hogy jövő héten számoljuk fel a speciális ügyészi részleget” – fogalmazott az RMDSZ vezetője.

Kelemen ezzel arra reagált, hogy Stelian Ion igazságügyi miniszter kijelentette a koalíció tegnapi megbeszélését követően, hogy a koalíció nagyon jól működik, kivéve az igazságügy területén, és az RMDSZ nem tartja tiszteletben a kormányprogramot. „Az NLP-nek és az MRSZ–PLUS-nak ugyanaz a véleménye azzal kapcsolatban, hogy jövő héten rendkívüli ülésszakot kellene összehívnunk a SIIJ felszámolására és a hatáskörök átalakítására, ahogy azt a Velencei Bizottság is kéri, és ahogy azt a kormány terve is előírja. Az RMDSZ-nek azonban más a véleménye. Teljességgel elfogadhatatlannak tartom, hogy az RMDSZ nem tartja tiszteletben a kormányprogramot, és valahogy be akarja csapni a választókat, olyan értelemben, hogy úgy teszünk, mintha felszámolnánk a SIIJ-t, de valójában újra létrehozzuk azt a legfőbb ügyészség keretében” – mondta Stelian Ion.