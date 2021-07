Új intézményvezetők, új programok

A városháza alárendeltségében működő intézmények új vezetőit Vargha Fruzsina alpolgármester mutatta be, aki azt szeretné, ha ezek szorosan együttműködnének, és közös programokat is szerveznének, arra ösztönözve közönségüket és más kulturális intézményeket, illetve ezek munkatársait, hogy egymás rendezvényein is részt vegyenek, mert ez jelenleg nincs így. Vargha Fruzsina örömét fejezte ki, hogy két fiatal, dinamikus és kreatív vezetővel gyarapodott a város. Tubák-Damian Diána – aki már öt éve dolgozik a Kónya Ádám Művelődési Háznál, előbb jogtanácsosként tevékenykedett, tavalytól pedig ideiglenes menedzserként. Elmondta: meglévő programjaikon – évente száznál is több van – mindig ugyanazok a személyek vesznek részt, ez nagyon szép, de szeretne nyitni mások felé is, mindenki számára hozzáférhetővé, vonzóvá szeretné tenni a tevékenységeiket.

Bordás Beáta is a célközönség bővítését tartja egyik legfontosabb feladatának, már a gyermekektől kezdve, akik számára kreatív műhelyeket szerveznének. Az EMŰK a közeljövőben három nagyszabású kiállításnak ad majd otthont.