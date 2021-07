Jól áll a mikeseseknek az élet

Sokat boncolgatjuk azt a kérdést, hogy melyik generáció veszített a legtöbbet a világjárvány következtében behozott korlátozások, szabályozások miatt. Tavalyi végzős diákokként azt hittük, minket ért a legnagyobb szerencsétlenség: a tizenkettedik osztály utolsó három hónapját nem tölthettük együtt, nem ballaghattunk el úgy, mint az összes nemzedék előttünk, elmaradt a bankettünk is. Akkortájt még naivan úgy véltük, hogy őszre visszaáll a világ a rendes kerékvágásba, és egyedül minket fog a jövő COVID-nemzedékként emlegetni. Nagyot tévedtünk.

A 2020–2021-es tanév végzős diákjait mindentől megfosztották. Nem szervezhettek programokat a gólyáiknak, jóformán meg sem tudták őket ismerni, és elmaradt a tizenkettedik osztály legfontosabb eseménye, a maturandusz is. Diákok, tanárok és szülők egyaránt belenyugodtak a sorsukba – kivéve egy édesanyát, aki nem tűrhette, hogy végzős lányától és annak barátaitól, évfolyamtársaitól teljes mértékben elragadták utolsó iskolai évüket, így ötletelésbe kezdett. Mivel a járványügyi korlátozások is kedvezőek voltak, elkezdte megszervezni a Mikes Kelemen Elméleti Líceum végzős diákjai számára a bankettet.

Az ötletgazda Cserr Tünde, aki nem mellesleg a Mikes szülőbizottságának is tagja, olyan rendezvényt szeretett volna létrehozni, amely megkíséreli kompenzálni azt a számos élményt, amelyekből kimaradtak a végzősök, és amellyel jobban megszólíthatja ezt a nemzedéket. Ennek eredményeképp született meg az ötlet, hogy fesztiválszerű legyen a bankett, fellépőkkel és lemezlovasokkal, fényshow-val és füstgépekkel. A terv egyre jobban kinőtte magát, végül egy kétnapos évzáró fesztivállá alakult: első nap kizárólag a végzősök buliztak, a második nap pedig minden líceumista mikeses – sőt, még az én generációm, a tavalyi érettségizők – számára is nyitva állt a kapu.

Július 5–6. között zajlott az esemény az árkosi Szentkereszty-kastély udvarán. A Bankett fesztivál néven futó rendezvény első napján, hétfőn az iskola tehetséges rádiós csapata, a Mikes Rádi-Yó, illetve három lemezlovas – Dobri, DJ Beast és Saverne – biztosították a hangulatot a frissen leérettségizett diákoknak. Ám szervezési malőrök következtében a buli váratlan véget ért: a hangos zene miatt feljelentették a mulató társaságot, és az éjfél beállta előtt a rendőrség feloszlatta az ünneplőket.

A szervezők morálját azonban nem befolyásolta ez az eset, és kompromisszumot kötve a feljelentőkkel, „finomítottak” a keddi programon: a hangos zene este 10 órakor átváltott silent party-vá, azaz csak a résztvevőknek kiosztott fejhallgatókban szólt a muzsika. A délután során elszórtan, lassan szállingóztak be a résztvevők, ám a Mikes Rádi-Yó és DJ Buff után érkező főfellépő, az Ivan & The Parazol budapesti rockegyüttes előadására szép számban összegyűltek a volt és jelenlegi mikeses diákok. A zenekar több új, Erdélyben még nem játszott számot is előadott, és remek hangulatot teremtett, amire leszállt az éj. (A fesztivál jelmondata – „Jól áll nekünk az élet” – az együttes egyik számának parafrazált címe.) A hajnalba nyúló silent party-n a zenét egyszerre három frekvencián biztosították Nozal és Detour DJ-k, valamint a Mikes rádiósai.

A fesztivál felszabadult, mondhatni családias hangulata méltó zárása a tanévnek és illő megnyitója a nyári vakációnak. Habár semmi sem pótolhatja azt a számtalan élményt, melytől megfosztották a generációnkat, mégis felemelő volt maga a tudat, hogy vannak olyanok, akik önzetlenül segítenek, és szabadidejüket, energiájukat és pénzüket áldozzák arra, hogy a diákság számára egy emlékezetes eseményt hozzanak létre.

Váry-Sylvester Péter