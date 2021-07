Honismereti kalandtábor

Következő írásunk

Nálatok működik-e a csengő, kérdezi barátom, pedig azelőtt egészen más dolgokról beszélgettünk. Az ilyen hirtelen irányváltás általában elgondolkodtatja az embert, a válasz kimondása előtt nagy sebességgel pörögni kezd az agya. Először azt futtatja meg, mikor nyomta meg utoljára otthona kapucsengőjét, ami tulajdonosnál elég ritkán fordul elő, lévén, hogy többnyire magánál hordja a kulcsot (na jó, a vicc szerint a jóérzésű férfi mindig csönget, mielőtt hazaér, nehogy kellemetlen élményben legyen része). Aztán azt veszi számba, mikor járt utoljára nála vendég, akinek kaput kellett nyitnia. Minden lehetőség oda vezet, hogy a csengő nemrég még működött, és ezt válaszként ki is mondom, nyilván, megtoldva az ilyenkor szükséges kérdéssel: miért, talán felénk jártodban csengettél, és nem engedtünk be? Barátom ugyanis sűrűn jár el kapunk előtt, édesanyja néhány házzal feljebb lakik az utcában, jó fiaként gyakran látogatja, segít is mindig ezt-azt a ház körüli tennivalókban.