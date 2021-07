Üveggyűjtők Baróton

Máthé László cégvezető jelezte, a barótiak nagy nyitottsággal fogadták a lebomló anyagok gyűjtését, „azt kell mondanom, hogy ezen a téren kicsivel a sepsiszentgyörgyiek előtt járnak. Azt látom, hogy az erdővidékiek szeretnek tiszta környezetben élni, környezettudatos emberek: ezért is vittünk több üveggyűjtőt Barótra, most az a feladat számunkra, hogy tudatosítsuk, hogy ezek használata fontos: az üveg így nem a vegyes hulladékba kerül, hanem újra felhasználják” – fogalmazott a Tega igazgatója. A köztisztasági vállalat emlékeztetett, az üveget a zöld színű konténerekben gyűjtik, fontos tudnivaló azonban, hogy az ablaküveg, szélvédő és más síküvegek nem minősülnek újrahasznosíthatónak, így ezek a vegyes, háztartási szemétbe kerülnek. Az erdővidéki városban a Tega együttműködésével civilek is szerveznek hulladékgyűjtést, legutóbb a ZIKE egyesület segítségével 1,5 tonna elektronikai hulladékot, 300 liter használt háztartási olajat és mintegy 200 kg üveget gyűjtöttek össze – derült ki a köztisztasági vállalat beszámolójából. (dvk)