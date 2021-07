Nem strandolnak idén Baróton?

A baróti strand környéke napjainkban is éppoly elhanyagolt és árva, mint az elmúlt években volt. A bejárati ajtón látszik, hogy valaki be akart hatolni, de a vastag üveget csak kissé sikerült betörnie, törmelékes és mocskos a környék, ottjártunkkor az út felől a bő méteres gaztól be sem lehetett látni az udvarra. Ha mégis bekukucskálunk, mostanság divatos szóval élve igazi méhlegelő tárul szemünk elé, szemlélődés közben pedig igencsak vigyáznunk kell, hogy kezünket hova tesszük, mert akár szegbe, szálkába is tenyerelhetünk. Benedek-Huszár János polgármester úgy nyilatkozott, vizsgálta a lehetőségét, hogy mégiscsak elinduljon a baróti strandidény, de az nem feltétlenül jelent prioritást a városháza számára. A sporttelep fejlesztése mellett viszont elkötelezett, néhány éven belül nemcsak a strand fog működni, hanem tanuszodája is lesz a városnak.

Barót tanácsa legutóbbi ülésén a strandnak, a labdarúgócsapat fő- és edzőpályájának, az öltözőknek, a lelátónak és a teniszpályának helyt adó sporttelep 2,29 hektáros területét telekkönyvileg három részre osztotta. Erre azért van szükség – érvelt a városvezető –, hogy át lehessen adni a külön telekkönyvön feltüntetett területet az új sportcsarnok kivitelezését finanszírozó Országos Beruházási Társaságnak (CNI). A tervek szerint az edzőpálya belső, Bányaút felé eső részében fog megépülni a 180 férőhelyes sportcsarnok, melléje költöztetik a teniszpályákat, a valamikori tekepálya épületét lebontják, hogy területére és a teniszpályák helyébe – valamikor – tanuszoda épülhessen. Amennyiben pedig sikerül a kinézett szomszédos telkeket megvásárolni, oda a volt városvezetés által a Technika-telepre elképzelt sportbázis épülhet meg.

A tanácsülésen a strand helyzete nem került szóba. Kérdésünkre válaszolva Benedek-Huszár János úgy nyilatkozott, az évek óta nem használt létesítmény elindítása sok pénzbe kerülne, és műszakilag sem egyszerűen megoldható feladat. Ismeretei szerint, amikor a strand frissen felszereltnek volt mondható, 30–40 ezer lej költséggel kellett számolni a kora nyári felkészítése során. Most, hogy az épületet, a medencéket, a vízkezelőt és a pumpákat évek óta nem használták, valószínűleg a régi érték többszörösével kellene számolniuk.

„Nem vetettem el teljesen a strand megnyitását, de nem igazán tudom, érdemes-e most jelentős pénzt belefektetni csak azért, hogy elmondhassuk, lám, megcsináltuk. És ha a pénzt elő is teremtettük, s a beruházást végrehajtottuk, hol találunk olyan szakembereket, akik működtetni tudják? Mert nem sokan vannak, akiknek a szakképesítésük is megvan, s azt is mondhatom nekik szeptemberben, köszönöm szépen az elvégzett munkát, találkozunk újból, ha majd jó meleg lesz, jövő júniusban. A város számára sokkal fontosabb, hogy az új iskolaépületet befejezzük, modernizáljuk a régit, a kórháznak új szárnyat építsünk, ezért most erre koncentrálunk. A strand működtetése akkor lesz igazán megoldva, ha sikerül a tanuszodát is megépítenünk, hiszen akkor ott lesz szakember, aki a fürdőszezonban a strandnak is gondját viselheti. Ez megvalósítható: nemsokára például Gyergyószentmiklóson adnak át egy, a CNI által épített uszodát, sőt, Gyergyóremetén is épül egy. Miért ne lenne akkor középtávon Baróton is?” – nyilatkozta Benedek-Huszár János.