Előző írásunk

A baróti strand környéke napjainkban is éppoly elhanyagolt és árva, mint az elmúlt években volt. A bejárati ajtón látszik, hogy valaki be akart hatolni, de a vastag üveget csak kissé sikerült betörnie, törmelékes és mocskos a környék, ottjártunkkor az út felől a bő méteres gaztól be sem lehetett látni az udvarra. Ha mégis bekukucskálunk, mostanság divatos szóval élve igazi méhlegelő tárul szemünk elé, szemlélődés közben pedig igencsak vigyáznunk kell, hogy kezünket hova tesszük, mert akár szegbe, szálkába is tenyerelhetünk. Benedek-Huszár János polgármester úgy nyilatkozott, vizsgálta a lehetőségét, hogy mégiscsak elinduljon a baróti strandidény, de az nem feltétlenül jelent prioritást a városháza számára. A sporttelep fejlesztése mellett viszont elkötelezett, néhány éven belül nemcsak a strand fog működni, hanem tanuszodája is lesz a városnak.