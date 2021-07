Amikor annak idején, 2006 végén az alap kiöntésével elkezdődött a beruházás, még csak hét-, később tizenötmillió euróra becsülték a költségeket. Mostanra közel 30 millió euró szerepel a tervezetben a beruházás végösszegeként. A helyi önkormányzat júniusi ülésén megtette az első lépést annak érdekében, hogy a beruházás megtörténhessen: beleegyezett abba, hogy az uszoda területét átadja az Országos Befektetési Alapnak.

Az akkori tanácsülés után Bokor Tibor polgármester elmondta: a majdani uszoda háromszintes lesz, a terv szerint szaunát, több medencét és más létesítményeket is magában foglal majd.

„Az első lépésen túl vagyunk, a munkatársaimmal az Országos Fejlesztési Ügynökségnél tartottuk fenn a beruházást, elmagyaráztuk, hogy miért fontos a céhes város és a környék számára a létesítmény. A következő lépésben ugyanezen a procedúrán kell átesnünk, csak jóval magasabb szinten, a Fejlesztési Minisztériumban. Erre azért van szükség, mert a beruházás nagyon nagy értékű. Amennyiben az is megvan, akkor Cseke Attila miniszternek határozatot kell hoznia, amit a pénzügyminisztériumnak is láttamoznia kell, hogy majd kormányhatározat szülessen, szintén amiatt, mert óriási a pénzösszeg” – magyarázta Bokor Tibor, aki néhány műszaki adatról is tájékoztatott.

„A létesítmény alapterülete 4500 négyzetméter, ez három szintből tevődik össze, mivel hatalmas komplexumról van szó. Az alagsorban kapnak helyet a működtetéshez szükséges műszaki berendezések, ezen kívül lesz négyféle szauna, egy száraz, egy nedves, egy fényterápiás és egy aromaterápiás. Szintén az alagsorban kap helyet egy gőzfürdő, egy fitneszterem és egy pihenőhelyiség. A komplexumon belül öt különféle méretű és rendeltetésű medence lesz, a legnagyobb 30×21 méteres, ez versenymedencének is megfelel, vízilabdázni is lehet benne, a nyolcsávos pálya úszóversenyek lebonyolítására is alkalmas, kijelzővel lesz ellátva. Ezen kívül lesz egy tanmedence és három úgynevezett élménymedence. Ahhoz, hogy rövid pályás úszóversenyeket lehessen lebonyolítani, lesz egy mobil fal is. A földszinten kapnak helyet az öltözők, a mellékhelyiségek – külön a sportolóknak, külön a publikumnak –, lesz egy egészségügyi ellátó, és itt kapnak helyet a személyzeti irodák. A tetőtéren található a lelátó, külön a cipőt viselő nézőknek és a lábbeli nélkülieknek, mivel lesz, aki versenyt nézni jön, és olyan is, aki emellett fürödni is szeretne. Ugyanitt egy büfét is szeretnénk működtetni” – magyarázta az elöljáró.

Amennyiben zöld utat kap a beruházás és megépül a fedett uszoda, a városnak olyan sportbázisa lesz, amivel nem sok hasonló nagyságú település büszkélkedhet, hiszen pár száz méteres körzetben futballpálya, műfüves pálya, sportcsarnok és műjégpálya is elérhető lesz. Az sem elhanyagolható, hogy Kézdivásárhelyen hosszú évek óta nincs strand, a fürödni vágyóknak Sepsiszentgyörgyre vagy Brassóba kell menniük. A városi strand 1989 után már csak egy-két évig üzemelt, a fortyogóit 2004-ben zárták be.