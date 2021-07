Nem, az EU-nak nem kell nagyhatalommá válnia

Emberi években számolva az EU lassanként aggastyánkorba ér. Elődje, az Európai Gazdasági Közösség 1957-ben alakult a Római Szerződéssel. Ezt megelőzően, 1951-ben az Európai Szén- és Acélközösség fektette le egy nemzetek feletti európai integráció alapjait. Európának transznacionális politikai képződményként jó hetven év nyomja a vállát. Nem csoda, hogy mostanság az EU-ban sokan magukba tekintenek és felteszik a kérdést: Mit végeztünk el? Lehetne másképp is? Konferencia Európa jövőjéről – ez a címe annak az egy évig tartó rendezvénysorozatnak, amelyen a polgároknak is szóhoz kell jutniuk. Az európai projektet egy konkrét probléma megoldására alapították, és később szélesítették ki más gondok orvoslására is. A kérdés, amelyet ma fel kell tennünk magunknak, a következő: Ha teljesen elölről kellene kezdenünk, ma hogyan csinálnánk?