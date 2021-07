Elérhetetlen villanyóra és papírpazarlás

Többszöri próbálkozás után sem sikerült felvennem a kapcsolatot az Electrica villanyvállalat vezetőségével – a járvány miatt nem mehettem kihallgatásra, mert nem engedtek be az ajtón –, ezért úgy döntöttem, hogy a Háromszék segítségével fejezem ki elégedetlenségemet a szolgáltatásaikkal kapcsolatosan.

Évekkel ezelőtt a lakásokból kitették a villanyórákat az utcai oszlopokra. A mi falunkban a legtöbb helyen olyan magasra szerelték az új műszereket, hogy nem lehet leolvasni lejelentés vagy információszerzés végett sem. Saját házunk előtt is ez a helyzet, szék vagy létra használata pedig kizárt, mivel a sáncot V alakúra formálták, és egyik eszközt sem lehet beleállítani. Az időnként leolvasó ember is kis székkel próbálkozik, de ő sem jár sikerrel. Így hát önök miatt évek óta nem tudjuk gyakorolni a fogyasztói jogainkat. Szeretnénk tudni, mit mutat az óra, ami nem is biztos, hogy működik, mivel nem hunyorog a vörös fénye, mint a többieknek. És feltűnően sokat fizetünk! Miért? Megkérem a cég vezetőségét, hogy a legsürgősebben tegye megfelelő helyre az órát! Amennyiben hanyagolja az intézkedést, panaszunkkal a nép ügyvédjéhez fordulunk.

És még egy kérdésem lenne. Minden hónapban szerződést kell kötnünk az Electricával? Miért küldik állandóan a nyomtatványokat, nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal?! Ki fizeti azt a sok papírt, ezt a nagy pazarlást?

Pásztor Adél, Illyefalva