A gólya hozza a gyereket?

Az új kötelező tantárgy polgári nevelés, egészségügyi nevelés, szexuális nevelés, egészséges táplálkozási ismeretek, elsősegélynyújtási ismeretek, jogi nevelés, pénzügyi nevelés, közlekedésbiztonsági ismeretek modulokból áll majd. Egy modul ellenben nem kötelező: a szexuá­lis nevelés, a szülők maguk dönthetik el, hogy gyermekeik részt vesznek rajta vagy sem.

Általános iskolában egyik óránkra bejött az osztályfőnökünk és a tornatanárnőnk, az utóbbinak az első kérdése a lányokhoz az volt, hogy ki az, aki már menstruál. Emlékszem, hogy 2–3 percig senki nem jelentkezett, és lesütött szemmel ültünk. Bármennyire is elmagyarázták nekünk otthon, hogy ez természetes, mi az ellenkezőjét éreztük. Az iskolában felvilágosítottak, hogy most már nagylányok vagyunk, és lehet gyerekünk. És ezzel ki is merült a szexuális felvilágosítás, mert azt nem mondták el, hogy ez miként és hogyan működik. A diákok ilyen korban már biológiailag érettek, olyan dolgok történnek a testükkel, melyeket, ha nem magyaráznak el nekik és nem beszélnek róla, szégyellik vagy frusztrálva érzik magukat, és értetlenül állnak a testük működése előtt.

A román ortodox patriarchátus szerint a kötelező szexuális nevelés a gyermekek ártatlansága elleni merénylet, amely megakadályozza őket természetes fejlődésükben, és arra készteti a fiatalokat, hogy korábban kezdjenek nemi életet élni. Azonban a modern világ miatt szinte minden tömegkommunikációs eszközről áramlanak a szexuális tartalmak, és a gyermek nem érti, hogy anyu vagy apu filmnézés közben miért takarja el a szemét egyes jeleneteknél. És ha nem, az interneten lát, olvas ilyen tartalmakat a gyerek, vagy líceumban, a kötelező olvasmányokban találkozik vele (akár Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében).

A szexuális nevelés tantárgy nem a gyermekek ártatlansága elleni merénylet, hanem inkább annak védelme. A szexuális nevelés a gyereknevelés része, így a szexuális nevelés is egy folyamat. Ha a kamaszkor előtt beszélünk erről a gyerekkel, a szexualitás nem lesz tabutéma, így könnyebben tud majd beszélni az esetleges gondjairól.

Ungvári Szende Etelka ­elsőéves újságíró-hallgató