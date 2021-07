Részvét

A Kovászna megyei

Csutak Vilmos Pedagógusok Háza őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki ­Zakariás Anna Zelmának édesapja elhunyta miatt.

Megemlékezés

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt egy perc alatt, de emléked összetört lelkünkben örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki születésű sepsiszentgyörgyi

NAGY IRÉNRE halálának

negyedik évfordulóján. Áldott legyen a hely, ahol édesanyánk örökre megpihent.

Bánatos gyermekei

és özvegye, testvérei

Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. A jó Isten áldja drága jó szíved, angyalok simogassák dolgos két kezed. Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bodoki SIMON ATTILA GYÖRGYRE, aki hat hete

távozott szerettei köréből.

Áldott legyen a hely, ahol örök almát alussza.

Szerettei

„Van fájdalom, mely a földön maradt, van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz, van élet a lélekben odaát, van hova küldeni érted egy imát.” Fájó szívvel emlékezünk az árkosi id. KISGYÖRGY BÉLÁRA

halálának 5. évfordulóján.

Emlékét szívünkben őrizzük.

Szerettei

Hamar elmentél, pedig nagyon fontos voltál. Nem éltél hiába, alkottál és példás életet mutattál.

Kimegyünk a temetőbe s elsuttogjuk százszor, hogy nagyon hiányzol. Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk a gidófalvi születésű

sepsiszentgyörgyi

ZSIGA SÁRÁRA (szül. BALLÓ) halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára, ­feleségre,

KATÓ JULIANNÁRA.

Három éve, hogy szívünkben hordjuk emlékét, szeretetét. Ő volt nekünk a biztató

remény, nehéz napjainkban is az utat mutató fény.

Múlik az idő, de a fájdalmunk nem csitul, szemünkben a könny naponta kicsordul.

Emlékét őrzi:

özvegye, leánya

és két unokája

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szotyori

id. INCZE DOMOKOSRA ­halálának 7. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Elmentél, s veled együtt

eltűnt a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. Veled vagyunk most is, Te

pedig velünk vagy, mert

szeretetünk irántad oly

végtelenül nagy.

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, testvérre,

keresztapára, sógorra,

SÜTŐ SÁNDORRA,

aki ma hat hete itt hagyott minket.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

