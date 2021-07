A kezdeti puhatolózást angol mezőnyfölény váltotta fel, de a dán védelem magabiztosan állta az ostromot. Itt is, ott is akadt ziccer, gól azonban csak a 30. percben született. Ekkor Damsgaard 24 méterről végezhetett el egy szabadrúgást, amit a sorfal fölött a jobb felső sarokba lőtt. Pickford nagyot vetődve nem tudott hárítani, és új angol csúcsot elérve, 721 perc után kapitulált a kapuban. A dán találatot követően az angol válogatott magasabb sebességi fokozatba kapcsolt és támadásba lendült. Schmeichel több bravúrt is bemutatott, de a 39. percben még ő is tehetetlen volt: Saka kapott remek passzt a jobb oldalon, beadását a menteni igyekvő Kjaer saját kapujába sodorta, és az angolok az Eb 11. öngóljával egyenlítettek.

A térfélcsere után a jobb lendületben lévő házigazdák több ziccert is kidolgoztak, de hol Schmeichel-védés, hol a dán védők állították meg őket. A folytatásban is inkább a háromoroszlánosok irányították a párharcot, bár mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, az eredmény nem változott. Következett a hosszabbítás, amelyben újfent az angolok kerültek fölénybe, hiszen frissebben, energikusabban futballoztak.

A ráadás első felvonásában villantak is, összehozták a meccset és a továbbjutást eldöntő találatot. Sterling cselezte be magát a dán tizenhatoson belülre, Maehle és Jensen között elesett, a holland játékvezető pedig büntetőt ítélt, amit a VAR is megerősített. Kane állt a labda mögé, és bár a bal alsóba tartó lövést Schmeichel kivédte, a kipattanóra ismét ő csapott le és az üres kapuba lőtt. A hosszabbítás utolsó 15 percében jól védekeztek az angolok, és mivel a skandiná­vok már nem tudtak egyenlíteni, maradt a 2–1, így Anglia első Eb-döntőjére készülhet, amelyre vasárnap 22 órától kerül sor, ugyancsak a Wembley-ben.

Eredmény, elődöntő: Anglia–Dánia 2–1 (gólszerzők: Kjaer 39. – öngól, Kane 104. – tizenegyesből, illetve Damsgaard 30.) – hosszabbítás után. (t)