Verespatakot támogatják

Barna közölte, a pénzügyminisztérium memorandumot nyújtott be a kormánynak, mely a kitermeléssel kapcsolatos különböző lehetőségek elemzését tartalmazza, de a kitermelés jelenleg nem jön szóba. Hozzátette, Verespatak UNESCO-listára való felvétele nem akadályozza meg a román államot a lehetséges jövőbeli projektek megvalósításában, amennyiben a technológia annyit fejlődik, hogy ez környezetvédelmi szempontból megvalósíthatóvá válna.

Verespatak védelme mellett szállt síkra Kelemen Hunor kormányfőhelyettes, RMDSZ-elnök is, aki felidézte, kulturális minisztersége idején azért nem írta alá sem a régészeti, sem az épített örökséget képező objektumok leminősítését vagy törlését a műemlékek listájáról, mert számára mindig fontos volt a kulturális örökség védelme. Álláspontja továbbra is az: meg kell őrizni azt, ami egyedi, főleg a római kori és középkori tárnákat. A kormányfőhelyettes úgy vélekedett, az UNESCO közgyűlése előtt két héttel már nem lehet visszavonni Verespatak jelölését a világörökségi listáról. Hozzátette, Verespatakon a későbbiekben akkor is el lehet kezdeni a kitermelést, ha felveszik az UNESCO világörökségi listára, hisz a szervezetnek nem áll hatáskörében ezt megtiltani.