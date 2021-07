Elveszítjük Sugásfürdőt?

Jelentősen megcsappant a sugásfürdői út forgalma, amióta június 26-án egy medve súlyosan megsebesített egy sepsiszentgyörgyi férfit: ha tavaly ilyenkor naponta százak indultak ki a városi erdőbe egy kis levegőzésre, mozgásra, most jóval kevesebb gyalogost, futót és kerékpárost látni, de még a Honvéd-kúthoz vízért járó autósok száma is visszaesett.

2020 nyarán, a koronavírus-járvány első évében sokak számára ez a 8 kilométeres út, a jelzett ösvények, a piknikezőhelyek, a kis üdülőtelepen elérhető létesítmények jelentették a szabadságot, a kikapcsolódást, feltöltődést és a sportolási lehetőséget is, mivel akkor zárt helyiségekben nem vagy csak korlátozottan lehetett edzeni. Sugásfürdő azonban minden korosztálynak kínált valamit: a kisgyermekes családoknak hűvös árnyékot, a nagyobbaknak közös kirándulásokat és biciklizéseket, a kamaszoknak társaságban tölthető időt, az aktív korosztályoknak többféle lazító vagy megmozgató tevékenységet, az idősebbeknek mofettát, gyógyvizeket, gombát, gyógynövényeket... Reggeltől estig folyamatosan jöttek-mentek az emberek a kifelé vezető úton, igazán azonban délutánonként volt élénk a forgalom. Most viszont jóval gyérebb a közönség: vannak, akik a főtéren gyülekeznek esténként, mások pedig új útvonalakat kerestek.

Félünk – nyilatkozta lapunknak Dancs Annamária nyugalmazott tanítónő, aki évtizedek óta rendszeres természetjáró, két barátnőjével szinte mindennap kibiciklizett a Honvéd-kúthoz. – Szerettük azt az útvonalat, nyugalmas volt, kellemes, jó volt megpihenni a forrásnál, elbeszélgetni, ismerősökkel találkozni, de most már nem merünk arrafelé tekerni. Elindultunk Árkos felé, de ott sokkal több az autó, még megpróbáljuk az előpataki utat is, de már mindenhonnan medvehíreket hallani. A minap Oltszemen jöttünk át, épp riasztott a Ro-Alert rendszer, még gépkocsiban ülve is ijesztő volt végighaladni az utcán. A falusi rokonok, ismerősök már állandó nyomás alatt élnek lassan mindenhol, hiszen az erdő a legtöbb településhez közel van. Ha így megy tovább, már sehova sem lehet kimenni, csak Sepsiszentgyörgy főterére. Vagy idővel oda se, hiszen hallottam, hogy már Szovátán is a főutcán járkált a medve, egy kora nyári estén, mikor már megkezdődött a fürdőidény. Szomorú...

Érzik a visszaesést a sugásfürdői szabadidős létesítmények is: a járvány elején bezárt, és csak nemrég újranyílt csobbanó ugyan nem, mert oda eddig is főleg autóval jártak ki, de a golfpálya, a kalandpark és a mászófal többnyire üresen állt a napokban, egyik gyermekcsoport a másik után mondta vissza a foglalásokat – tudtuk meg a város szabadidős létesítményeit működtető intézményvezetőktől. Az inkább nyugdíjasok által használt városi buszjáratok is jobbára üresen jönnek-mennek – közölte a szintén nyugdíjas Ioan Dumitrescu, aki kint is él Sugásfürdőn, sőt, a napi három kilométeres sétájáról sem mondott le, habár hallotta, hogy láttak egy medvét az Erzsébet-forrásnál és a kukák körül. Elmesélte, hogy a csendőrök is megjelentek, beterelték a házába, mert medveveszély van, de ő nem látta az állatot. Volt Ro-Alert riasztás is a múlt héten – erősítette meg Grüman Gabriella, a Görgő panzió vezetője, aki szerint a tavaly nagyon jól beindult a nyári idény Sugásfürdőn, idén azonban a medvetámadás sok turistát elijesztett.

Mi még kimerészkedtünk a hétvégén, de társaságban, mindenféle zajkeltő és riasztó eszközzel felszerelkezve, és csak olyan helyekre mentünk, ahol gyér az erdő és legalább 150 méterre ellátni – árulta el Rozonczi Lajos, akit a legtöbb helybeli legalább látásból ismer, hiszen ő osztja a jegyeket a sugásfürdői úton. A medvetámadás óta kevesebbet adott el, és kevesebben jönnek két lábon vagy két keréken is – így a medvéknek nagyobb tér marad, nincs kizárva, hogy egyik nap a munkahelyén bukkan fel valamelyik, hiszen az 1848-as emlékerdő már elég sűrű lett ahhoz, hogy észrevétlenül megközelítse a bódét. A Honvéd-kútig ennek ellenére még eljárogatnak a helybeliek, feljebb azonban már kevesen merészkednek, azok is inkább piknikező társaságok, amelyek elég népesek és hangosak ahhoz, hogy elkerüljék őket az állatok. Az ételmaradékokkal vagy ételszagú csomagolóanyagokkal tömött kukák ellenben később odavonzhatják a medvét, az tehát segítene valamit a távoltartásban, ha mindenki hazavinné a szemetét – egyezünk meg. A kilátások rosszak: ha jóvá is hagyják egy medve „kiemelését” (elköltöztetését vagy lelövését), a város polgárainak épsége még mindig veszélyeztetett marad, hiszen júniusban egyszerre négy medvét fényképeztek le a sípályán. Azt is mondhatnánk, hogy a medvéket védő zöld szervezetek éppen a zöld természettől fosztották meg az embereket – a fő kérdés ezért az, hogy visszakapjuk-e Sugásfürdőt mindenestől, a madárfüttyös erdei ösvényekkel együtt, és mikor?