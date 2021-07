Falufelelőst választ Kilyén és Szotyor

Jövő pénteken, július 16-án tartják azokat a falugyűléseket, amelyeken a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó falvak képviselőt választhatnak azért, hogy ügyeiket a megyeszékhely önkormányzata elé terjesszék. A tisztségre pályázóknak július 14-én 15 óráig kell benyújtaniuk iratcsomójukat, amelynek egy hároméves programot is tartalmaznia kell.

A falufelelősök részt vesznek a sepsiszentgyörgyi tanácsüléseken, hozzá is szólhatnak a napirenden levő kérdésekhez, s bár saját közösségük kéréseit, igényeit és megvalósításait közvetítik, szavazati joguk nincs. A falufelelősöket az önkormányzati választások után megszervezett falugyűléseken szokták megválasztani, tavaly azonban a járványhelyzet miatt nem lehetett nagy létszámú összejöveteleket szervezni, így 2020 őszétől is az öt éve tisztségben levő személyek látták el a feladatot: Kilyén képviselője Vaszi Etelka, Szotyoré Miklós András volt. Az új falufelelősök megválasztására (vagy a régiek újraválasztására) a helyi művelődési házakban kerül sor: Kilyénben 18, Szotyorban 20 órára várják a szavazati joggal rendelkező helybelieket. A falufelelősi tisztséget bárki megpályázhatja, aki betöltötte a 23. évét, és állandó lakhelye a faluban van. Iratcsomójának a személyazonossági igazolvány másolata mellett egy kézzel írott kérést is tartalmaznia kell, erkölcsi bizonyítványt, önéletrajzot, egy nyilatkozatot arról, hogy együttműködött-e a politikai rendőrséggel (a nyomtatvány beszerezhető a városháza ügyfélfogadási irodájában vagy letölthető az intézmény honlapjáról), mindezek mellett pedig egy programot a jelölt fő céljaival.