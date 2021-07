Folytatják az ingyenes ivartalanítást

Máthé László, a Tega Rt. vezetője kifejtette, az akció révén a kutyatulajdonosoknak segítenek, hiszen a beavatkozás költségét nem minden család engedheti meg magának. Ugyanakkor az ivartalanítás csökkenti az esélyét annak is, hogy újabb kutyák kerüljenek az utcára – mutatott rá.

Az akció előzetes regisztrációhoz kötött, aki élne a díjmentes ivartalanítás lehetőségével, annak a menhelynél (telefon: 0732 717 185), illetve az Amy Egyesületnél (telefon: 0721 384 068) kell jelentkeznie. A köztisztasági vállalat vezetője közölte, addig folytatják ezt a tevékenységet, amíg van rá érdeklődő, terveik szerint a beavatkozásokat kéthetente végzik el. Az eddig ellátott 25 kutyából 14 állat védőoltást, kilenc pedig azonosító chipet is kapott.

A Tega Rt. közleményében jelezte azt is, hogy a szépmezői menhelyről ingyenesen örökbe fogadható kutyák mind ivartalanítottak, chipeltek és a kötelező oltásaikat is megkapják. Akik innen választanak házi kedvencet maguknak, a személyazonossági igazolvánnyal kell jelentkezzenek. A kutyamenhely hétvégén is látogatható.