Lassan halad a kulturális felmérés

A tervezett két hétről négy hétre hosszabbította meg a művelődési igények felmérését a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, mert a várakozásoknál lassabban, nehézkesebben halad vele a kutatócsapat – jelentette be Vargha Fruzsina alpolgármester tegnapi sajtótájékoztatóján, nyitottságra és türelemre kérve a város lakóit.

A sepsiszentgyörgyiek kulturális preferenciáinak és elvárásainak feltérképezése a múlt héten kezdődött, és a hónap végéig fog tartani. A város elöljárói remélték, hogy mindenki örömmel fogadja a kérdezőbiztosokat, de ez sajnos nem így történt, a járvány miatt még mindig sokan elzárkóznak, a cél pedig az, hogy minél szélesebb rétegeket elérjenek, fiatalokat, időseket, Facebook-fogyasztókat és újságolvasókat egyaránt. Ez a felmérés különbözik a közelmúltban lezajlott ifjúsági és lakónegyedi konzultációktól: azok viszonylag gyorsan és egyszerűen kitölthető kérdőívek voltak, a kulturális igények számbavétele azonban hosszadalmasabb – magyarázta az alpolgármester, aki szerint azért fontos a minél reprezentatívabb eredmény, mert jövőben lejár a város kulturális stratégiája, újra kell gondolni, frissíteni kell és a jövőhöz igazítani, és ezt nehezebb lesz úgy megtenni, ha nem tudják, milyen könyveket olvasnak vagy milyen zenét hallgatnak az emberek. Ez az intézményeknek is segítséget nyújt – hangsúlyozta Vargha Fruzsina, aki nem hisz abban, hogy csak egy bizonyos réteget érdekelnek a színházi előadások, a múzeumok vagy a különféle kulturális rendezvények. Ő maga boldogan összeállítja akár a következő Szent György Napok programját is, de az nem biztos, hogy a nagyközönségnek is megfelel, ezért kéri a lakosságot arra, hogy fogadják nyitottan a kérdezőbiztosokat.