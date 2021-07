A sepsiszentgyörgyi pszichológus, dr. Antalka Ágota új könyvét mutatták be kedd délután a megyeszékhelyi LibriM Könyvudvarban. A Párkapcsolati konfliktuskezelés című kötetet első alkalommal ismertették az olvasókkal, a szerzővel Máthé Kincső riporter beszélgetett, az író könyvét több alkalommal is „vagánynak” nevezte, azt is kiemelve, hogy a téma, a hozzá hasonlókkal együtt mifelénk tabunak számít.