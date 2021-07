Azóta is milliók találgatják, vajon milyen feladat lehet az a nemzeti bankban, amelynek az elvégzésére csakis és egyedül ő lehet alkalmas. Nos, a lepel most lehullt, Mugur Isărescu, a jegybank elnöke elárulta, miért született meg az a döntés, hogy az exkormányfőt alkalmazza: Dăncilă nem egy banki szakértő elől happolta el a helyet, hanem egy új terület az övé, éspedig a zöldgazdaság, amely terén még nincsenek egyetemet végzett szakértők, így kollégáival együtt rá hárult a nemes feladat, hogy a tárgykört az eurózónához való csatlakozás szemszögéből vizsgálva összeállítson egy tanulmányt, amelyet várhatóan ősszel tárnak a nyilvánosság elé. Egyébként is – így a jegybankelnök – Dăncilă szorgalmasan dolgozik az irodájában, és nagyon fegyelmezett. Most már mindenki megnyugodhat. (Főtér)

ÚJABB VASÚTI MALŐR. A Tövis és Kolozsvár távon közlekedő személyszállító vonat egyik kocsija kisiklott tegnap, a Román Vasúttársaság utasszállító részlegének közleménye szerint „zavar keletkezett” az R 3081-es vonat közlekedésében, de az utasok biztonságban vannak. A clubferoviar.ro szerint a vagon forgóvázának egy alkatrésze tört el, az azonban nem világos, hogy ez oka vagy következménye volt a kisiklásnak. (Maszol)

POTYAUTAS AZ ALVÁZON. Teherautók alvázán utazó, Romániába illegálisan bejutni próbáló migránsokat fedeztek fel a határrendészek a Vidin-Calafat bolgár–román közúti határátkelőnél kedd hajnalban. Az első két migráns egy-egy török kamion alól került elő, a 32 éves török és 11 éves szíriai határsértő azt állította, hogy a határátkelőtől több mint kétszáz kilométerre lévő egyik szófiai parkolóban bújt el a teherautó alvázán a gépkocsivezető tudta nélkül. Amikor a határrendészek a környéket is átvizsgálták, egy közeli csatornában másik két – egy 18, illetve egy 28 éves – szíriai migránst találtak, akik állításuk szerint ugyanazt a veszélyes módszert alkalmazva jutottak át az országhatáron. A két ország közti toloncegyezmény alapján a gyanúsítottakat átadták a bolgár hatóságoknak, hogy lefolytassák ellenük a bűnvádi eljárást. (MTI)