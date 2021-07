Belépőket július 15-től lehet váltani online az eventim.ro honlapon vagy Sepsiszentgyörgyön a kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám, telefon: 0267 312 104, e-mail: istvanakiraly.szekelyfold@gmail.com).

A jelenleg érvényben levő COVID-szabályozás értelmében az előadás ideje alatt csak a maszkviselés kötelező. Amennyiben a törvénykezés változik addig, az augusztus 20-án érvényes sza­bályok szerint engedik be a nézőket. Az előadást 5 éven aluli gyerekeknek a hangerő miatt nem ajánlják. Az eseményre három kategóriában lehet jegyet váltani: 90 lej a VIP-kategória, 60 lej az első kategória, 30 lej a második kategória. Fenntartanak helyeket mozgássérült személyeknek is, nekik a belépés ingyenes, kísérőiknek 30 lejes jegyet kell váltaniuk az erre kijelölt helyekre.

Kiállítás

FESTÉSZETI KIÁLLÍTÁS. A Székely Nemzeti Múzeum legújabb időszakos kiállítása a sepsiszentgyörgyi Lábas Ház (Szabadság tér 7.) pincegalériájában kap helyet. Horváth Levente Fényérzékeny vagyok... című festészeti tárlata július 15-én, csütörtökön 18 órakor nyílik, a kiállítást Sántha Imre Géza művészettörténész méltatja. A tárlat szeptember 3-ig látogatható. Csütörtökön 19 óráig várják az érdeklődőket az emeleten található, A szabadság színeváltozásai című tárlatra is.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZIBAN kedden: 16.30-tól Jeges pokol (román felirattal), 17 órától Egyszerű nők (román felirattal), 18.45-től Fekete özvegy (román felirattal), 19 órától A fészek (román felirattal); szerdán: 16 órától Raya és az utolsó sárkány (magyarul beszélő), 16.30-tól Luca (románul beszélő), 18.15-től Gyertek át (román felirattal), 18.30-tól A briliáns csel (román felirattal), 20.15-től Halálos iramban 9. (magyarul beszélő), 20.45-től Sokkal több, mint testőr 2. (román felirattal), szabadtéri vetítés az ’56-os emlékparkban: 21.30-tól Megdönteni Hajnal Tímeát (román felirattal); csütörtökön: 15.45-től Raya és az utolsó sárkány (románul beszélő), 16 órától Luca (magyarul beszélő), 18 órától Viszlát, tökfejek! (román felirattal), 18.15-től Fekete özvegy (román felirattal), 20 órától Halálos iramban 9.(román felirattal), 20.45-től Gyertek át (román felirattal). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Zene

GÁLAMŰSOR. Június 16–18. között az Árkosi Kulturális Központ, a bukaresti MuseART Egyesület és a Magyar Kulturális Intézet Sepsiszentgyörgyi Fiókja szervezésében kerül sor a Youth of Music, Bucharest – 2021 nemzetközi versenyen díjazottak gálájára. A három nap alatt különféle hangszerek (zongora, gitár) szólalnak meg a klasszikus zenei koncerteken. Az előadók fiatal virtuóz tehetségek, akik már bizonyítottak számos hazai és külföldi megmérettetésen és fellépésen. Az előadások időpontjai: pénteken és szombaton 18.30-tól és vasárnap 17 órától a központ koncerttermében (Sepsiszentgyörgy, Bástya-ház, Olt utca 6. szám). A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni 10 lejért a központ székhelyén, naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

Hitvilág

FERENCES BICIKLITÚRA. Tizennégy évvel ezelőtt indult útjára a Ferences Biciklitúra (FerBiT). Szent Ferenc Naphimnusza ihletésében: tisztelegve a teremtés csodája és elköteleződve a teremtés védelme mellett. Az eltelt csaknem másfél évtized alatt a ferences biciklisták bejárták Erdély és Székelyföld legszebb vidékeit és templomait, de ellátogattak az anyaországba, a máriapócsi kegyhelyre is. Idén július 28-án Erdély ikonikus magaslata, a Székelykő lába alól, Torockóról indul a kerékpáros zarándoklat, hogy Magyarfenes, Marosvásárhely, Székelyudvarhely útvonalon augusztus elsejére megérkezzen Csíksomlyóra a Szűzanyához. A 14. Ferences Biciklitúrát a Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szellemiségében hirdették meg a „Minden forrásom belőled fakad” mottóval.

A biciklitúra zárónapját különlegesen akarják megünnepelni, hiszen találkozóra hívnak minden székelyföldi kerékpárost a csíksomlyói Hármashalom-oltárhoz, ahol 13 órakor szentmisét mutatnak be. Ezt követi a csíkszeredai Role együttes koncertje, aminek részeként az összegyűltek együtt éneklik majd a NEK hivatalos himnuszát. Jelentkezni július 15-ig lehet a 0741 940 171-es telefonszámon vagy a bonimreofm@yahoo.de e-mail-címen.

Rádió

A Mária rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsfüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 17.50-től Jézus Vére litánia, 18 órától szentmise Szászfenesről, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Mától újraindul falvakon a szelektív hulladék elszállítása. Ma és 13-án Sepsibükszádon, 14-én és 15-én Mikóújfaluban, 16-án Málnáson és Málnásfürdőn gyűjti a Tega Rt. a szemetet. * A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

TISZTÚJÍTÁS. A Sepsiszéki Székely Tanács július 13-án, kedden 19 órától Uzonban a református egyház imatermében tisztújítást tart az Uzoni Székely Tanács küldöttei frissítésére. Minden, székely közössége sorsa iránt elkötelezett uzoni polgár jelenlétére számítanak.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában újrakezdődnek a társaságitánc-tanfolyamok. Iratkozni a 0722 233 774-es telefonon lehet.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom (0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Gyakornoki program

Július 12–20. között jelentkezhetnek Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának gyakornoki programjára azok a fiatalok, akik jelenleg végzik vagy nemrég végezték el az egyetemi tanulmányaikat. A program célja, hogy a gyakornokok nagyobb betekintést nyerjenek az önkormányzat működésébe és kellően hasznosítani tudják a megszerzett ismereteiket, ezért a program lefutási ideje ebben az évben két hónap lesz. A tavalyihoz hasonlóan Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának alárendelt intézményeibe, illetve az alpolgármesteri kabinetekbe is várják azokat a fiatalokat, akik szívesen kamatoztatnák az ismereteiket és részt vennének a különböző rendezvények szervezésében.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat szükséges elküldeni a kata.dobai@sepsi.ro címre: önéletrajz, személyazonossági igazolvány másolata, egyetemi igazolás, amely azt bizonyítja, a jelentkező jelenleg is az egyetemi tanulmányait végzi vagy friss diplomával rendelkezik, és a kitöltött formanyomtatványt is csatolni kell.

Nappali illemtantábor

Az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezete idén is megszervezi a nappali illemtantábort 7–10 éves gyermekeknek július 26–30. között, a céhes városi Bujdosó vendéglő kistermében. A hasznos programokat ígérő tábor naponta 9–16 óráig tart. A gyermekeknek naponta tízórait és ebédet biztosítanak. Jelentkezni: Fejér Melindánál, az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezetének elnökénél lehet a 0754 035 699-es telefonszámon, illetve Balázs Orsolyánál, az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezetének alelnökénél a 0742 970 511-es telefonszámon.