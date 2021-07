Cioloş és a szomszéd kecskéje

A szélsőségeket mindig is kedvelő politikus hosszú utat járt be. A 90-es évek elején, kolozsvári egyetemistaként csatlakozott a marosvásárhelyi magyarellenes pogrom kirobbantásában kulcsszerepet játszó, szekusok által létrehozott ultranacionalista szervezet ifjúsági tagozatához, a Junimea Vatra Româneascăhoz, 1993-ban a kolozsvári szervezet elnökhelyettesi tisztségéig emelkedett a mozgalomban, de alapítótagja volt a Vatra politikai szárnya, a Román Nemzeti Egység Párt (PUNR) ifjúsági részlegének is, és jó szolgálataiért a Gheorghe Funar vezette kolozsvári polgármesteri hivatalban kapott munkát. Aztán Funarnak leáldozott, Cioloş pedig átvedlett technokratává, volt európai biztos, majd a homályból Iohannis emelte szakértői kormánya élére, s bár nagyot nem domborított a rendelkezésére álló egy év alatt, sokak szemében mégis a korrupt Románia lehetséges megmentőjévé vált. Ma már tagadja kínos ifjúkori tévelygéseit, ám sokat elárul róla, hogy jelenleg a liberális és szélsőliberális pártokat tömörítő Renew Europe nevű európai parlamenti frakció elnöke. Ritkán hallani hangját, de mivel az MRSZ–PLUS elnöki székére pályázik, muszáj volt valami zengzetessel előrukkolnia, hogy magára irányítsa a romániai figyelmet. S mivel ez ma az EU-ban amúgy is divatos, nekiment Magyarországnak és Orbán Viktornak.

Július elején nyílt levelet tett közzé, „Kedves Ursula” megszólítással az Európai Bizottság elnökétől kéri a magyarországi helyreállítási terv jóváhagyásának elhalasztását, mivel úgy vélik, nincsenek garanciák arra nézve, hogy a helyreállítási alapból Magyarországnak járó pénzek „a becsületes magyarokhoz” kerülnek, és nem Orbán Viktor miniszterelnökhöz közel álló körökhöz. Felrója, hogy az Orbán-kormány nem fogadja el a Laura Codruța Kövesi vezette Európai Ügyészség fennhatóságát, így az unió számára teljesen ellenőrizhetetlen a már „rendszerszintűvé” vált korrupció. Az európai érdekek és pénzek nagy védelmezője aztán múlt hét közepén egy diadalmas Twitter üzenetben világgá kürtölte: Magyarország pénz nélkül marad, kérésének is hála az EB elutasította helyreállítási tervét. Rövid ideig tartott dicsősége, előbb a bizottság szóvivője, majd Vera Jourová, az átláthatóságért és értékekért felelős biztos is cáfolta kijelentését, megerősítették: folytatódnak a tárgyalások Magyarországgal.

Cioloş árnyékra vetődött, ám még érdekesebb az, hogy Európa egyik legkorruptabb országának képviselőjeként mutogat a szomszédra. No, meg az is, hogy miközben Magyarország helyreállítási tervével kötözködik, a hasonló romániai dokumentum, melyet éppen egy pártjához tartozó miniszter koordinál, ugyancsak elakadt az EB szűrőjén, és míg tizenkét ország tervét már elfogadták, hamarosan elkezdik folyósítani a pénzeket, mi legjobb esetben szeptemberben kaphatunk zöld utat. A sokak által Románia megmentőjeként dicsőített Dacian Cioloş éppen a szomszéd kecskéjét gyilkolássza, pedig jobb lenne, ha menteni próbálná a sajátját, amelyik ott döglődik a kerítés tövében.