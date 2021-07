Szombat délelőtt a Diakónia Keresztyén Alapítvány és a Margit Román Királyi Hercegnő Alapítványa közös szervezésében került sor a csernátoni Haszmann Pál Múzeum kertjében a generációs fotókiállítás ünnepélyes megnyitására, melyen pedagógusok, önkéntesek, szülők, nagyszülők és gyermekek voltak jelen. A július 17-ig látogatható kiállítás a csernátoni délutáni oktatás során megörökített pillanatokból mutat be néhányat, ahol az idősek önkéntesként vállalták a közösség gyermekeinek támogatását, műhelyek és generációk közötti klubok keretében osztották meg tapasztalataikat és szenvedélyeiket.

A rendezvényt Torma Vera, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány Gyermek és Családsegítő Ágazat igazgatója, a találkozó szervezője nyitotta meg. „A generációs kiállítás egy nagyobb kampány része, amely az önkéntesség révén elősegíti a nemzedékek közötti együttműködést és az aktív időskort. A Margit Román Királyi Hercegnő Alapítványa által támogatott generációk közötti projektek fotói szemléltetik a gyermekek és az idősek közötti kapcsolatok sokféleségét és kiegészítő jellegét, valamint azt, hogy az egyes nemzedékek milyen fontossággal és szereppel bírnak a fenntartható társadalom létrehozásában” – mondta.

A generációs kiállítást egyidejűleg rendezik meg az ország további tizennégy településén, ahol a gyermekek és az idősebbek nemzedékek közötti tevékenységekben vesznek részt az iskolai, a szakmai vagy a személyes fejlődés támogatása érdekében a Generációs központok országos program finanszírozásával. A képeket, az érzelmeket és a generációk közötti kapcsolatokat Franco Godini fotós örökítette meg a közösség mindennapjaiban. A Diakónia Keresztény Alapítvány generációközi tevékenységei mind a központban, mind az interneten zajlottak, tíz idősebb önkéntes bevonásával harminc gyermek részvételével, olyan műhelyek segítségével, mint a kreatív- és festőműhely, sütő- és főzőműhely, érdekes foglalkozások, varázsműhely, karácsonyi meseműhely, vallás- és imaműhely. Az intergenerációs módszer révén a gyermekek javították iskolai eredményeiket, új szakmai vagy szociális készségeket szereztek, de új barátokat is találtak, az idős önkéntesek pedig visszanyerték érték- és jólétérzetüket – mondotta többek között a fő szervező.

A kiállítást Makkai Péter, a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium államtitkára nyitotta meg. Mint mondta, ő elsősorban református lelkésznek tartja magát, és az is marad. A családpolitika most változóban. Az RMDSZ-nek sem volt eddig családpolitikája. Foglalkozott a művelődéssel, az autonómiával, a politikai képviselettel, de szociális politikája nem volt. Most azonban rájött arra, hogy nagyon fontos ezt megerősíteni, s csak akkor van igazán jó kultúránk, az élet minősége akkor tud igazán fejlődni, akkor lesz jobb, ha összefogjuk a nemzedékeket, odafigyelünk az elesettekre, a gyermekekre és mindazokra, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak – fejtegette az államtitkár.

Ezután a megjelenteket köszöntötte Rákosi Árpád, Csernáton község polgármestere, Bereczki Kinga, a Háromszéki Közösségi Alapítvány ügyvezető igazgatója, Dimény-Haszmann Orsolya, a rendezvénynek helyt adó intézmény vezetője és Bába Berta – „Berta mama” – nyugdíjas önkéntes. Furus Ábel, a sepsiszentgyögyi Plugor Sándor Művészeti Líceum XI. osztályos diákja előadásában (felkészítő tanára Petraschovits Eszter) hegedűn elhangzott Pablo de Sarasate Cigány dalok című műve. A rendezvény ajándékok, illetve tombolanyeremények átadásával zárult.