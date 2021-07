Két mazsorettcsapata is van a falunak, a kisebbeket tömörítő Gyöngyszemek tizenöt fős, a nagyobbaké, a Szivárvány csoport tíztagú. Utóbbi csoportnak az utánpótlást a kicsik csapata képezi. Ők fennebb lépnek, helyükre kell újoncokat toborozni. Lénye­gében nyolc kislánnyal kellene újraindulnia a csoportnak, első, másodikos gyerekekkel – mondta el Horváth Zita. A tavalyi év, egészen idén az évzáró fellépésig előadások nélkül telt el. Ha nem is mutatkozhattak be a közönségnek, még csak tervezni sem lehetett, próbálni azonban tudtak, Zágonban és Kovásznán is – számolt be a táncoktató. A nyár folyamán Kovásznán, szabadtéri helyszíneken fognak fellépni, augusztusban is számítanak szereplésre, majd szeptemberben kezdik újra a munkát – mondta Horváth Zita.

A zágoni ifjúsági fúvószenekar huszonöt tagú. Köztük van a művészeti népiskola öt tanulója is, őket Kelemen Szilárd tanár oktatja – mondta el a fúvósok karnagya, Musáth Gyula. Ő maga a zágoni tanács alkalmazottja, a községháza tartja fenn az együttest is.

Az utánpótlással rosszul állnak – jelentette ki kertelés nélkül Musáth. Tavaly a népiskola nem akart új első évet indítani, de szeretnék, ha idén lenne oktatás. Válogatást tartanak, erre a hamarosan sorra kerülő zenei tábor keretében lesz lehetőség. Az utóbbi időszakban nem voltak terveik fellépések vonatkozásában, több mint egy év után az évzáró az első bemutatkozásuk, de remélik, elindulnak a fesztiválok, több lehetőségük lesz közönség előtt játszani – mondta a karnagy. Az ifjúsági fúvószenekar repertoárja nagy változatosságot mutat. Közkedvelt indulók, filmzenék, klasszikus művek feldolgozásai, népdalfeldolgozások, modern művek szerepelnek a sorban, tehát van, amivel fellépni, elbűvölni a hallgatóságot – tudtuk meg Musáth Gyulától.