Magyarország a második, Románia az utolsók között

Rendkívül sikeres a magyar járványügyi védekezés, egy kivételével valamennyi uniós tagállamot megelőzzük a védettségi rangsorban – adta hírül a budapesti kormány a Facebookon. Magyarországon a lakosság 52,67 százaléka már a második adag vakcinát is megkapta. A budapesti kormány közösségi oldalán közölt táblázatból az is kiderül, Románia az oltási rangsor végén áll, az Európai Unión belül mindössze Bulgáriában és Finnországban alacsonyabb a mindkét adag vakcinával beoltottak aránya.

Magyarországot továbbra is csak Málta előzi meg a lakosság átoltottságát tekintve. Magyarországon 5 145 484 fő már teljes védettséggel rendelkezik, vagyis a 9,7 milliós lakosság 52,67 százaléka felvette a második koronavírus elleni vakcinát is. Ennél jobb arány csak Máltán figyelhető meg, ahol jelenleg a népesség 67,38 százaléka védett a vírus ellen. A képzeletbeli dobogó harmadik fokát Ciprus foglalja el, igaz, jócskán lemaradva Magyarország mögött, hiszen ott a lakosság több mint fele még mindig vár a második oltásra. Eddig a ciprusiak 45,09 százaléka tekintheti magát védettnek a fertőzéssel szemben. A negyedik és ötödik helyen Spanyolország, illetve Németország áll.

Alig több mint 12 százalékos átoltottsággal Bulgária a sereghajtó, de nem állnak jól a finnek, a románok, a horvátok és a lettek sem: az említett országokban a lakosságnak kevesebb mint egyharmadának van teljes védettsége. A táblázatból kiderül az is, hogy húsz olyan uniós tagállam van, ahol a védettség még mindig nem éri el a negyven százalékot.

Magyarországon egyébként a kormány igyekszik elejét venni egy esetleges negyedik hullámnak, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter éppen a múlt heti Kormányinfón jelentette be, hogy újabb oltási akciót hirdetnek, ennek során a háziorvosok személyesen kereshetik fel azokat a hatvan év felettieket, akik még nem oltatták be magukat a koronavírus ellen. A miniszter akkor elmondta: a negyedik hullám és a koronavírus delta variánsa azokra veszélyes, akik nem oltatták be magukat.

Jakab Ferenc professzor, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője nemrég azt nyilatkozta: bár a delta variáns az oltottakat is képes megfertőzni, esetükben jóval enyhébb tünetek jelentkeznek. Az oltottak, ha meg is fertőződnek, gyakorlatilag kórházi ápolás nélkül vészelik át a betegséget. Tehát az biztos, ha a fertőzéstől nem is, de a betegség súlyos lefolyásától egyértelműen megvédenek minket a védőoltások – húzta alá. (Magyar Nemzet)