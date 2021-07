A tűz miatt mérgező, sűrű fekete füst került a légkörbe, melyet a szél nem Nagyszalonta, hanem a magyarországi Geszt település felé sodort. A román határrendészet értesítette a magyar hatóságokat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint Magyarországon nem észleltek mérgező anyagot a levegőben. A tűz körülbelül 8000 négyzetméternyi felületre terjedt ki, három csarnokot és a raktár udvarát érintette, ahol 1300 tonna műanyag hulladékot tároltak. A tűznek nincsenek áldozatai, az anyagi kár viszont jelentős. (Agerpres)

HŐ VÁGYUNK AZ EURÓ. Az euróövezeten kívüli uniós tagállamok (Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Svédország) közül Romániában a legerősebb az euró bevezetésének támogatottsága – derül ki egy uniós közvélemény-kutatás eredményeiből. Összességében a válaszadók 57 százaléka pártolná az euró bevezetését saját országában, és Romániában, valamint Magyarországon a legnagyobb ennek a támogatottsága, 75, illetve 69 százalék. Csehország kivételével a felmérésbe bevont valamennyi tagállamban nőtt az euró bevezetését támogatók aránya 2020-hoz viszonyítva. A legnagyobb arányú növekedést Romániában (63 százalékról 75 százalékra) és Svédországban (35 százalékról 43 százalékra) jegyezték. A lakossági támogatás azonban még messze nem elég ahhoz, hogy Romániában a lej szerepét átvegye az euró: a 2020-as konvergenciajelentés szerint az ország jelenleg egyet sem teljesít az euró bevezetéséhez szükséges négy gazdasági kritérium közül, sem az árstabilitási, sem az államháztartáshoz kapcsolódó, sem az árfolyam-, sem a hosszú távú kamatlábakhoz kapcsolódó kritériumot. (Agerpres)

FOGYUNK, ÖREGEDÜNK. Az Országos Statisztikai Hivatal (INS) által közzétett adatok szerint 2020 januárjában 120 300 személlyel kevesebb lakott Romániában, mint egy évvel korábban, ezzel 19,328 millióra csökkent a rezidens lakosság száma. A népességcsökkenés fő oka továbbra is a negatív szaporulat, valamint az elvándorlás. Az INS adatai szerint a lakosság 54 százaléka városon él, a nők száma pedig még mindig meghaladja a férfiakét (51,1). Folytatódik a népesség elöregedése is, 100 (15 évnél fiatalabb) gyermekre 120 idős jut, az átlagéletkor pedig 42,2 év jelenleg (ez a szám is növekedett, ismét). (Főtér)

VÉGRE ÁTADJÁK. Az észak- és a dél-erdélyi autópályát összekötő Torda–Szászsebes autósztráda két utolsó szakasza készülhet el napokon belül: várhatóan az 1-es és 2-es szakaszon már július 15-től, a szászsebesi csomóponton keresztül pedig július végétől lehet majd száguldozni. A két szakasz átadását már többször elhalasztották, de az olasz Pizzarotti kivitelező cég a többi vállalattal együttműködve most már tényleg az utolsó simításokat végzi: a védőkorlátok és a csapadékelvezetők elhelyezésénél, illetve az útjelzések felfestésénél tart. A szászsebesi csomópont harmadik leágazását már leaszfaltozták, a 4-es leágazáson az aszfalt kötőrétege és koptatórétege van már csak hátra. Ha minden igaz, akkor már tényleg nem kell sokat várni arra, hogy autópályán kocsikázzunk Nagyszeben és Kolozsvár között. (Főtér)