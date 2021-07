A sepsiszentgyörgyi klubhoz három év után visszatérő Teodora Neagut különösebben nem kell bemutatni a háromszéki kosárlabda-kedvelőknek, hiszen a 24 éves galaci játékos a 2017–2018-as idényben bajnokságot és Román Kupát nyert a zöld-fehérekkel. Neagu akkor átlagban 13 percet töltött a pályán, ez idő alatt 1.7 lepattanót, 0,6 gólpasszt és 3,2 pontot jegyzett. A 180 cm magas játékos az elmúlt három esztendőben négy hazai csapatnál – az Aradi FCC, a Târgoviște, a Kolozsvári U és a Szatmárnémeti VSK – is megfordult, legutóbbi együttese az ezüstérmes szatmári alakulat volt. Az erőcsatár az előző szezonban 21 mérkőzésen kapott lehetőséget, 3,9 pontot és 2,4 lepattanót átlagolt.

Anisia Croitoru a Nagyváradi CSU játékosaként mutatkozott be a Nemzeti Ligában, majd másfél szezont töltött a Szatmárnémeti VSK együttesénél. Az előző idényt még a határ menti csapatnál kezdte, de végül Târgoviștén és az ötödik helyen zárta a 2020–2021-es évadot. Itt a 17 éves nagyváradi kosárlabdázó 17 mérkőzésen lépett pályára: meccsenkénti átlaga 17 perc, 5,5 pont és 4,5 lepattanó. A 187 cm magas játékos erőcsatárként és centerként is bevethető.

Alina Podar is a Szatmárnémeti VSK-től érkezik Háromszékre, ahol a korábbi két bajnoki évét töltötte. Az irányítóként és dobóhátvédként is alkalmazható kosaras a Nemzeti Liga előző kiírásában 31 mérkőzésen lépett pályára, átlagban pedig 7,1 pontot szerzett, 2,6 asszisztot osztott ki és 1,6 lepattanót gyűjtött be. A kolozsvári születésű 22 éves játékos a 2020–2021-es idényben hét alkalommal is pályára lépett új együttese ellen – hat bajnokin, egy kupameccsen –, ezeken összesen 195 percet játszott és 42 pontot szerzett. Korábban megfordult a Brassói Olimpia és az Alexandria együttesében, s oszlopos tagja a román női válogatottnak.

A frissen bejelentett szerzemények közül a legrutinosabb játékos egyértelműen az orosz Marina Baş. A 35 éves kosarazó 2019–2021 között a Botasspor Adana játékosa volt, s az előző szezonban 26 mérkőzésen szerepelt a török bajnokságban, a neve mellé pedig találkozónként 12,1 dobott pont, 6,3 leszedett labda és 1,6 assziszt került. Baş szerepelt már Euroliga négyes döntőben, Európa-kupa-elődöntőben is, továbbá háromszor játszott Orosz Kupa-finálét, valamint négyszer szerzett ezüstérmet az orosz bajnokságban. Az orosz válogatott tagjaként 2008-ban bronzérmet nyert a pekingi nyári olimpián, majd 2009-ben ezüstéremmel zárta az Európa-bajnokságot. Mindezek mellett török szuperkupa-győztesnek mondhatja magát, amit 2017-ben hódított el. A 194 cm magas erőcsatár korábban magára öltötte az orosz Nadezhda Orenburg, az UMMC Jekatyerinburg, a Dinamo Moszkva, a Szpartak Moszkva, a török Mersin, a Hatay, az Izmit Belediyespor, valamint a svéd Basket Umea csapatának mezét.

Mint ismeretes, a Sepsi-SIC alakulata egy hete a szerb Maja Miljković és az amerikai Brianna Fraser játékjogának megszerzését jelentette be. Korábban fény derült arra is, hogy a zöld-fehérek csapatától hét játékos – Rebekah Gardner, Rebecca Tobin, Pinelopi Pavlopoulou, Marie Růžičková, Andra Mandache, Kelemen Kincső, Kovács Renáta – távozott, viszont Jovana Pašić, Annemarie Gödri-Părău, Orbán Nikolett, Ioana Ghizilă és Ștefania Cătinean a következő idényre is az alakulat tagja marad. (tibodi)