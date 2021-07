A bajnoki rajtra és a Konferencia Liga-selejtezőre készülő Sepsi OSK hétfőn közösségi oldalán két újabb játékos leigazolását jelentette be. A közlemény szerint a moldáv csatár, Vitalie Damașcan két évre kötelezte el magát a háromszéki csapattal, míg a balhátvéd Rareş Ispaş egy évre kölcsönbe érkezik a bajnoki címvédő Kolozsvári CFR együttesétől.

„Új játékossal bővült a Sepsi OSK kerete: újabb igazolásként Vitalie Damașcan is Sepsiszentgyörgyön folytatja pályafutását. A 22 éves csatár két évre szóló szerződést kötött klubunkkal, egy év hosszabbítási opcióval. A moldáv válogatott Damașcan legutóbb az olasz Torino FC játékosa volt, de pályafutása során többek között még játszott a holland RKC Waalwijk vagy Fortuna Sittard csapatánál is. Ugyanakkor a Sepsi OSK színeiben fog játszani Rareş Ispaş is. A 20 esztendős hátvéd a Kolozsvári CFR együttesétől érkezett hozzánk egy évre kölcsönbe. Sok sikert kívánunk új játékosainknak” – olvasható a klub közleményében.

Damașcan szerződése július 1-jén lejárt az FC Torino csapatával, így szabadon igazolhatóvá vált. A labdarúgót 2018 januárjában a moldáv élvonalban szereplő FC Sheriff Tiraspol 1,5 millió euróért engedte Olaszországba. 2015-ben bemutatkozott a moldáv első osztályban, ahol 47 mérkőzésen 23 találatot és 9 gólpasszt jegyzett. Két bajnoki címet és egy kupagyőzelmet ünnepelhetett az FC Sheriff színeiben, a 2016–2017. évi szezonban 13 góllal a pontvadászat gólkirálya lett. Szerepelt már Bajnokok Ligája- és Európa-liga-selejtezőn, valamint öt találkozón pályára lépett a második számú európai kupasorozat csoportkörében. A Torino FC játékosaként 2019-ben debütált az olasz élvonalban, majd kölcsönbe került. A holland élvonalban 38 mérkőzésen 8 gólt szerzett és 2 asszisztott is kiosztott. Végigjárta a korosztályos válogatottakat, 2018-ban pedig a felnőttcsapatban is lehetőséget kapott, azóta 19 mérkőzésen 2 gólt jegyzett.

Ispaș a több játéklehetőség reményében érkezett Sepsiszentgyörgyre a bajnok csapattól, amelynek mezében még nem mutatkozhatott be az élvonalban. A kolozsvári labdarúgó az elmúlt két idényt is kölcsönben töltötte, előbb a Resicabánya, majd a Lénárdfalva mezét öltötte magára. A román másodosztályban 28 mérkőzésen 4 gólpasszt osztott ki. (miska)