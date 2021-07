Tehetségfejlesztő programok fiataloknak

A tudástár bővítésén túl az is fontos, hogy a résztvevők természetközeli tevékenységekben vettek részt, megtanulták értékelni és tisztelni saját környezetüket, csoportban dolgozva az együttműködést, és válaszokat kerestek az őket foglalkoztató kérdésekre – mindez pedig meghatározza jövőképük alakulását – emelte ki Furus Levente, az egyesület elnöke.

A Lencsén keresztül a világ projekt során tizenkét ígéretes fiatal olyan műhelymunkákon vett részt, ahol elsajátították a fotózási technikákat és látásmódokat, de a fényképezés történetéről és fejlődéséről, a fotógép használatáról, árnyékolásról és fénytechnikáról, a kinti és stúdiófotózás közötti különbségekről is tanultak. Ugyanakkor a filmezés témakörében ismereteket szerezhettek a videózás trendjeiről, technikájáról, eszköztáráról, megvilágításról és fénytechnikáról, vágásról és filmfeldolgozásról, filmműfajok közötti különbségekről, forgatókönyv összeállításáról és látásmódok érvényesítéséről. A programot Gheorghiță Raymond, az egyesület önkéntes koordinátora vezette, szakértőként Toró Attila fotográfus-dizájner és Ürmösi Levente Mihály producer-operatőr csatlakozott, akik háromnapos szakmai táborban mélyítették és fejlesztették a résztvevők ismereteit.

Az Irány a természet tehetségfejlesztő programba szintén tizenkét fiatalt vont be az egyesület, a cél a természettudományos ismeretek élményeken alapuló bővítése volt. A szakértők előadásaiból megismerték a különböző légköri és természeti jelenségeket, a csillagok, a Nap és a Hold mozgását, a helyi növény- és állatvilágot, de földrajzi és ásványtani ismereteket is szereztek. Emellett részt vettek különböző környezetvédelmi tevékenysé­gekben is, amelyek a projekt ideje alatt újdonságként jelentek meg: ide tartozik az Olt folyó takarítása, illegális szemétlerakók feltérképezése és felszámolása, a város víz- és szennyvízrendszerének megismerése. Románia egyetlen oktatásra használt búvártavánál egy újfajta kísérleti technológia telepítésében segédkeztek, amelynek célja, hogy a növények felhasználásával elősegítsék a tavak tisztítását. A projektet szintén Gheorghiță Raymond, illetve Gajdó Ödön, az iroda önkéntese vezette, szakértőként Para Zoltán, a Vinca Minor Egyesület elnöke, az Aquacov részéről pedig Baló Attila kapcsolódott be. A résztvevők egynapos tanulmányi úton vettek részt a Csomád–Bálványos Natura 2000-es természetvédelmi területen, a Bodoki-hegységben, a Csukás-hegységben és a brassói Cenken, valamint egy háromnapos szakmai táborban Bikfalván.

A Turul-iroda évente pályázik a Nemzeti Tehetség Program kiírásain, az idei évre egy szintén természettudományos ismereteket és készségeket bővítő programot fejlesztett ki. Az egyesület nyitott új fiatalok jelentkezésére és várja mindazon környezeti nevelésben jártas, érdeklődő felnőttek jelentkezését is, akik önkéntesen szeretnének hasonló programokban részt venni.

Turulmadár Ifjúsági Iroda