Sürgősségi rendelettel a törvénytervezet ellen?

Az ANSVSA tervezete szerint – amelyet a hivatalos verzió szerint az afrikai sertéspestis terjedésének meggátolása értelmében készítettek – szigorúan tilos lenne sertések nevelése szabadtartásban esztenákon, nyári táborokban (kinn háló szarvasmarhacsorda), erdészeti kantonokban, gátak melletti kantonokban, mi több, a növénytermesztési farmokon sem. Azoknak, akik nem tartanák be a szabályokat, borsos büntetéseket is előír a sürgősségi rendelet tervezete. Ebben az is szerepel: a nem kereskedelmi gazdaságok a hizlalásra és vágásra szánt sertéseket kereskedelmi gazdaságoktól, köztes élőállat-kereskedőktől vásárolhatják meg, az érvényes törvénykezés betartásával.

Könczei Csaba elmondta: a Magyar Loránddal közösen készített és benyújtott, az RMDSZ-frakció által jóváhagyott, az ellenzékkel és kormánypártokkal is megvitatott, a háztáji sertéstartást szabályozó törvénytervezetben (tanulmányozható az Agrár Háromszék Facebook-oldalon) törölték a „nem kereskedelmi gazdaság” kifejezést, helyébe a „háztáji gazdálkodás” szókapcsolatot vitték be. Ezekben a gazdaságokban tartható koca, a szaporulat különböző életkorban – malac, süldő, hízó – eladható. Ami nagyon fontos: a szaporulatot, a malacokat legkésőbb az elválasztás pillanatában fülszámozni kell. Ezt kizárólag az állatorvosok végezhetik el – hangsúlyozta Könczei Csaba a törvénytervezet kapcsán.

„Úgy próbáltuk megalkotni a háztáji sertéstenyésztést szabályozó törvénytervezetet, hogy a vidéki gazdák továbbra is tarthassanak sertést háztáji gazdaságukban, jövedelmük is legyen belőle az élő állatok értékesítése nyomán, legyen lehetőségük kocatartásra, a szaporulat előállítására. Az viszont továbbra is tilos lesz, hogy levágott állatot adjanak el” – hangsúlyozta a képviselő. Azt is elmondta: a törvénytervezetről jelenleg a szenátusban vitáznak, a döntő testület a képviselőház. Az őszi parlamenti ülésszak során szavazásra kerülhet a tervezet – jelezte a gazdákat képviselő honatya.