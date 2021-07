Az önkormányzat feljelentést tesz az ügyben és kicserélteti a megrongált táblákat. Géczi Gellért alpolgármester szerint eddig nem volt példa hasonló esetre a településen, pedig a többnyelvű városjelző táblák évek óta kint vannak, és ezek senkit sem zavarnak – mondta. Az alpolgármester hozzátette, tulajdonképpen a városrészeket jelző táblákról van szó, az Ósánc településrész elején és végén lévő négy, frissen kihelyezett tábla esett a vandál kezek áldozatául. Jelezte, azért tartották fontosnak külön megjelölni a településrészt, mert az Osztrák–Magyar Monarchia idején itt húzódott az országhatár, ezen a részen még ma is megvannak az egykori vámigazgatósági és honvédelmi épületek. Az alpolgármester elmondta, a táblák kihelyezéséről egy Facebook-bejegyzésben számolt be a helybélieknek, az akcióból azonban mesterségesen kreált helyi politikai vita bontakozott ki, és az egyik helyi médiatermék úgy tálalta az ügyet, hogy „már csak ez hiányzott a négyfalusiaknak, minden más problémájuk meg van oldva”. A közösségi médiában ebből vehemens szóváltás keletkezett, és vélhetően emiatt történt meg az eset. „Valaki úgy érezhette, hogy így megoldja a problémát” – mondta Géczi Gellért. (Maszol)

TARTALÉKOSOKAT TOBOROZNAK. Idén is meghirdette a román hadsereg az önkéntes tartalékosi programját, amelyben 775 civil jelentkezését várják. A jelentkezők a kiképzés után nem maradnak a laktanyában, viszont ha helyzet van, akkor mozgósíthatók lesznek. A sereg 18 és 55 év közötti polgárokat vár, akiknek a személyazonossági mellett erkölcsi bizonyítványt, illetve a végzettségüket igazoló dokumentumokat is be kell mutatniuk. Aki sikeresen felvételt nyert, az részt vesz a kiképzésen, az ügy azonban anyagilag kimondottan előnyös: amíg a kiképzési idejét tölti, a hivatásos állomány azonos beosztású tagjaival megegyező összegű zsoldot kap. Ugyanez érvényes azokra az időszakokra is, amikor továbbképzésre hívják be, esetleg kiküldetésbe megy. Egy közlegény esetében a havi zsold 1857 lej, egy altiszt azonban már havi 2400 lejt vihet haza, míg egy tiszt illetménye egész szép: 4000 lej. Mindezt a főállás mellett. A sereg annyira megbecsüli az önkéntes tartalékosait, hogy akkor is fizet nekik, amikor civilként naponta bejárnak dolgozni a munkahelyükre: a zsoldjuk 30 százalékára ekkor is minden hónapban jogosultak: egy közlegény havi 540, altisztként pedig 720 lejt keres ily módon. (Főtér)

RENGETT A FÖLD. A Richter-skála szerinti 4,1-es erősségű földrengés volt hétfő hajnalban Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségében – közölte az országos földfizikai intézet. A földmozgás 3 óra 9 perckor következett be 112 kilométeres mélységben, epicentruma Brassótól 70, Ploieşti-től 77, Bákótól 116, Bukaresttől 128 kilométerre volt. A hónap elejétől 11 földmozgást regisztráltak Romániában, ezek a Richter-skála szerinti 2,1 és 4,1 közötti erősségűek voltak. A 2021-es év legnagyobb, 4,7-es erősségű földrengését május 26-án mérték. (Agerpres)