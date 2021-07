Lezárultak a sepsiszentgyörgyi székhelyű regionális hulladékbegyűjtő vállalat, a Tega Részvénytársaság idei első félévi lomtalanítási, valamint üveggyűjtő akciói. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az üveggyűjtés iránt vidéken is növekszik a lakosság érdeklődése, illetve a lomtalanítási alkalmakat is kihasználják az emberek, hogy megszabaduljanak a feleslegessé vált, nagy méretű vagy jellegük miatt hagyományosan (a szemetesbe helyezve) el nem vitethető hulladékoktól.

A vállalat közlése szerint az összesen négy hónap alatt lezajlott üveggyűjtés és lomtalanítás alatt azt tapasztalták, hogy idén több háztartást mozgattak meg. Míg tavaly a megegyező időszakban 3357 háztartásból sikerült begyűjteni a feleslegessé vált palackokat és más öblös üvegtárolókat, edényeket, most ez a szám 4618-ra nőtt. A biztató elmozdulást a begyűjtött üveg mennyisége is mutatja, tavaly valamivel több, mint 185 tonna üveget vettek át, a gyűjtött mennyiség most meghaladta a 251 tonnát. Máthé László, a vállalat vezetője szerint összességében nincs ok panaszra, a lakossági szelektív gyűjtést nem befolyásolták számottevően az üveggyűjtési akciók, így ezeket a célszámokat is tudják tartani. Az igazgató szerint jó hírként értékelik, hogy a munkatársaik arról számoltak be: több helyen már afelől érdeklődtek, mikor lesz a településen a következő akció.

Csökkenést tapasztaltak ugyanakkor az elektronikai hulladék mennyisége terén. A múlt év azonos időszakában 155 tonna körül gyűlt be valamivel több, mint háromezer személytől, idén viszont eddig ezerrel kevesebben éltek a lehetőséggel, és a mennyiség is jóval szerényebb volt, 90 tonna körüli. Máthé László szerint a visszaesést több tényező is befolyásolja, egyebek mellett azok az országos programok, melyek esetében a régi készülékekért, eszközökért, gépekért valamennyi pénzt felajánlanak, így az emberek szívesebben vesznek részt ezekben.

Ami a klasszikus lomtalanítást illeti, az év eleje óta összesen 272 tonna bútort, használt gumiabroncsokat, matracokat, síküveget, textíliát (ruhaneműt és nem csak) gyűjtöttek be a vállalat munkatársai.