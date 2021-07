Tejcsarnokot avattak Esztelneken

Az ünnepségen az esztelneki és kurtapataki gazdák mellett jelen volt Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, Bálint József, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) megyei elnöke, ifj. Kolcza István, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke, Fazakas Péter megyei tanácstag. Az avatóünnepséget Salamon Balázs polgármester nyitotta meg, elmondva: az önkormányzat és a Szarvasmarhatartó Gazdák Egyesülete közel egy éve dolgozik azon, hogy a tejcsarnok megvalósuljon. „Abból a meggyőződésből indultunk ki, hogy csak úgy lehet megtartani és felemelni egy közösséget, ha annak tagjai közösen, összefogva próbálnak tenni azért, hogy a következő nemzedék is itt, ezen a földön megélhessen. Munka hiányában az emberek, különösen a fiatalok elvándorolnak, máshol keresnek megélhetést, és ezzel megtörténik az első lépés egy közösség süllyedéséhez, felszámolásához. Meggyőződésem, hogy az jelenti a jövőt, ha a székelyföldi gazdák önellátóak lesznek úgy, ahogy ez régen is volt” – hangsúlyozta.

Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő gratulált Salamon Balázsnak, és emlékeztetett arra, hogy Beke István és Szőcs Zoltán még mindig börtönben ülnek csak azért, mert magyarok. „Az tény, hogy az RMDSZ kormányon van, de az nem jelenti azt, hogy minden kérdés meg van oldva, sok kérdés nincs megoldva, ilyen a székely zászló vagy az autonómia kérdése. Mindenki tegye a dolgát ott, ahol él és összefogással lesz eredmény” – mondotta. Bálint József arról szólt, ha a község lakói látják, hogy hasznos a tejcsarnok, akkor rájönnek arra, hogy érdemes gazdálkodni, állatokat tartani. Arra is kitért, hogy a választási kampányban elhangzott ígéreteket be kell tartani, ha nem, akkor az hazugság. Kevesebbet kell ígérni, de azt be kell tartani – hangsúlyozta.

A tejcsarnokot Szilveszter barát áldotta meg. A jelképes avatószalagot Salamon Balázs, Kulcsár-Terza József és Babos Attila, a Szarvasmarhatartó Gazdák Egyesületének elnöke vágta el. Amint az elnöktől megtudtuk, az általa vezetett egyesületnek tizenhat tagja van, akik egyelőre naponta 150–200 liter tejet visznek a csarnokba, és az egyesület alapárként 1,20 lejt kap minden liter tejért.