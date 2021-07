Szili Katalin a megnyitót követően a sajtónak nyilatkozva elmondta: a koronavírus-járvánnyal terhelt időszak után fontos köszönetet mondani azoknak a pedagógusoknak, akik ebben a nehéz időszakban is segítettek a gyermekeinken, „mert ők képviselik a magyar jövőt”, és fontos az is, hogy ezek a gyermekek az anyanyelvükön tudnak tanulni, így megismerhetik kultúrájukat és hagyományaikat.

A kihívásokról szólva kifejtette, hogy például a világjárvány okozta gazdasági kérdésekre Magyarország jó stratégiával válaszolt. Hozzátette: jó lenne megelőzni a járvány negyedik hullámát, így az ezt lehetővé tevő társadalmi kihívásokkal is meg kell küzdeni. A klímaváltozás okozta gondokra is közösen kellene választ adni – magyarázta, majd rámutatott, hogy míg 1970-ben éppen annyi erőforrást használt fel az emberiség, amennyi egy bolygónak felel meg, mára ez 1,6-ra növekedett, vagyis „ez már a jövőnek a felélését jelenti”, ezért lenne fontos tudatosságra nevelni a gyerekeket ezen a téren is.

Az anyanyelvi oktatás fontosságára is kitért Szili Katalin. Elmondta: a határon túli fiatalok élnek azoknak a programoknak a lehetőségeivel, amelyeket a magyar kormány nyújt számukra. Mint mondta, Budapest az utóbbi több mint tíz évben olyan támogatást nyújt a külhoni magyaroknak, amely lehetővé teszi óvodák, iskolák építését, kollégiumok létrehozását, felújítását azért, hogy „ott, ahol magyar szó van, főleg ahol tömbben élő magyarság van, de ugyanez igaz a szórványmagyarságra is, legyen lehetőség arra, hogy anyanyelven jussanak hozzá az információkhoz, a kultúrához”.

Mint mondta, a Vajdaságban a Vajdasági Magyar Szövetség és a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács programjai és operatív feladatai jó irányt mutatnak, és együttműködve a magyar kormánnyal az ifjúság ténylegesen hozzájut azokhoz az információkhoz, ahhoz a tudáshoz, amely őket felelősségteljes és tartással bíró, magyarságukat vállaló felnőtté teszi majd.

A politikus szerint mindezek mellett biztosítani kell a szülőföldön maradást és a boldogulás lehetőségét. A magyar kormány programjainak elsődleges célja a szülőföldön történő boldogulás lehetővé tétele, „hogy ahhoz, hogy valaki gyarapodni vagy boldogulni tudjon, ne kelljen elhagynia saját szülőföldjét”. Ezért fontos az a gazdasági, támogatási rendszer, amelyet a magyar kormány elsőként a Vajdaságnak biztosított, és amelyben egyéni vállalkozások, lehetőségek kibontakozását segítik.

Szili Katalin reményei szerint a népszámlálási adatokon is látszik majd, hogy a szülőföldön maradás és boldogulás legjobb eszköze az a fajta támogatási rendszer, amely az oktatásban és a gazdaságban is megjelenik.