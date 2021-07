KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Ágoston Annamary motivációs előadó Utazás a szíved körül című könyvét ma 18 órától mutatják be az Erzsébet Teremben (44-es udvartér, 1. szám). Beszélgetőtárs: Józsa Zsuzsanna szerkesztő, énekel: Albu Erika. A szerző legfőbb tanácsai közé tartoznak: hogyan szabaduljunk meg a félelmektől, a beidegződésektől, és hallgassunk a szívünkre, váltsuk valóra álmainkat. ♦ Babucs Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet ügyvivő szakértője és a Magyar Hírlap lapszerkesztője július 16-án, pénteken 19 órától a Vigadó Művelődési Házban A magyar feltámadás hajnalhasadása, országgyarapítás 1938–1941 között címmel tart előadást és könyvbemutatót.

Kiállítás

FESTÉSZETI KIÁLLÍTÁS. A Székely Nemzeti Múzeum legújabb időszakos kiállítása Sepsiszentgyörgyön a Lábas Ház (Szabadság tér 7. szám) pincegalériájában kap helyet. Horváth Levente Fényérzékeny vagyok... című festészeti tárlata július 15-én, csütörtökön 18 órakor nyílik, a kiállítást Sántha Imre Géza művészettörténész méltatja. A tárlat szeptember 3-ig látogatható. w Csütörtökön 19 óráig várják az érdeklődőket az emeleten található, A szabadság színeváltozásai című kiállításra is.

Zene

GÁLAMŰSOR. Június 16–18. között az Árkosi Kulturális Központ, a bukaresti MuseART Egyesület és a Magyar Kulturális Intézet Sepsiszentgyörgyi fiókja szervezésében kerül sor a Youth of Music, Bucharest – 2021 nemzetközi versenyen díjazottak gálájára. A három nap alatt különféle hangszerek (zongora, gitár) szólalnak meg a klasszikus zenei koncerteken. Az előadók fiatal virtuóz tehetségek, akik már bizonyítottak számos hazai és külföldi megmérettetésen és fellépésen. Az előadások időpontjai: pénteken és szombaton 18.30-tól és vasárnap 17 órától a központ koncerttermében (Sepsiszentgyörgy, Bástya-ház, Olt utca 6. szám). A helyek száma korlátozott, a jegyeket előre is meg lehet vásárolni 10 lejért a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPZENÉK GYERMEKEKNEK. Július 16-án 19 órától a Folker együttes Eszes Gyurka és az ezmók című koncertjével folytatódik a sepsiszentgyörgyi KultúrPark eseménysorozata. A koncertre az ülőhelyek száma korlátozott, 200 jegy lesz elérhető, áruk 10 és 20 lej, elővételben kaphatóak a városi jegyirodában, a Szabadság tér 1. szám alatt vagy az esemény előtt egy órával a helyszínen.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 16 órától Raya és az utolsó sárkány (magyarul beszélő), 16.30-tól Luca (románul beszélő), 18.15-től Gyertek át (román felirattal), 18.30-tól A briliáns csel (román felirattal), 20.15-től Halálos iramban 9. (magyarul beszélő), 20.45-től Sokkal több, mint testőr 2. (román felirattal). Szabadtéri vetítés az ’56-os emlékparkban: 21.30-tól Megdönteni Hajnal Tímeát (román felirattal). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro. Jegyeket elővételben 15 és 10 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani keddtől vasárnapig 15–21 óráig, a vetítések napján 21.30-ig. A filmvetítések előtt a moziban működik a büfé is. A nyári mozi az érvényben levő egészségügyi előírásoknak megfelelően működik: helyfoglalás a megfelelő távolságban kirakott székeken az érkezés sorrendjében, a maszkviselés kötelező.

Jegyek az István, a király székelyföldi nagyprodukcióra

Az István, a király című rockopera székelyföldi nagyprodukció augusztus 20–24. között öt alkalommal lesz látható Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Arénában. Belépőket július 15-től (csütörtöktől, nem keddtől, ahogy előző lapszámunkban elírtuk) lehet váltani online az eventim.ro honlapon vagy Sepsiszentgyörgyön a kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám, telefon: 0267 312 104, e-mail: istvanakiraly.szekelyfold@gmail.com). Az előadásra három kategóriában lehet jegyet váltani: 90 lej a VIP-kategória, 60 lej az első kategória, 30 lej a második kategória. Fenntartanak helyeket mozgássérült személyeknek is, számukra a belépés ingyenes, kísérőiknek 30 lejes jegyet kell váltaniuk a kijelölt helyekre.

Rádiós tájékozódási bemutató

Július 18-án, vasárnap 10 órától rádiós tájékozódási bemutató lesz a maksai Óriáspince-tetőn.

Érdeklődni és jelentkezni lehet a 0720 547 972-es telefonon Gajdó Évánál vagy a 0722 419 938-as telefonon Kertész Csaba Zoltánnál. Terepjáró cipőre-bakancsra lesz szükség. Bárki jelentkezhet, aki betekintést szeretne nyerni a rádiós tájékozódás világába; gyermekek 5–14 évig felnőttek kíséretében vehetnek részt. A rádiós tájfutás (köznyelven: rádiós tájékozódási futás) egy technikai eszközt is használó futósport.

Egy a természettel nap

A Vadon Közhasznú Egyesület szervezésében Egy a természettel napot tartanak július 16-án, pénteken. Sugásfürdőn 10 órától Sepsiszentgyörgy önkormányzata ünnepélyesen épületet ad át a Vadon Egyesületnek a Rókavár Erdei Iskola létrehozására. Sepsiszentgyörgy főterén 10–18 óráig természetzene, relaxációs hangulat Kövi Szabolcs válogatott zeneműveivel; 17 órától az Egy a természettel nap rajz- és alkotópályázat díjátadó ünnepsége és a kiállítás megnyitója; 21.30-tól a Vadvilág – Gróf Széchenyi Zsigmond nyomában című filmet vetítik a KultúrParkban.

Családok találkozója

A Bardocz, Bardócz, Bardoczy családok leszármazottjainak nyolcadik találkozóját tartják augusztus 1-jén Sepsiszentgyörgyön. Gyülekező 9 órától a református vártemplomnál. Jelentkezni július 20-ig lehet Bardocz Tündénél (telefon: 0728 846 064), Bardocz Istvánnál (telefon: 0745 141 974) és Beke Ernőnél (telefon: 0744 202 702).

Magyar állampolgársági ügyintézés

KÉZDISZENTKERESZTEN a kultúrotthonban ma 16–18 óráig a kézdivásárhelyi Demokrácia Központ munkatársai segítenek a magyar állampolgárság ügyintézésében. Ugyanitt a már magyar állampolgároknak tájékoztatást nyújtanak a születés, házasság, válás, haláleset magyarországi anyakönyvezésével kapcsolatosan. Az anyasági támogatás és a Babakötvény ügyintézésében is segítséget nyújtanak.

KÖZÉPAJTÁN a kántori lakon fogadják az érdeklődőket ma 16–18 óráig az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai az egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és a dossziék összeállításában is.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma és csütörtökön Mikóújfaluban gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. • A lomtalanítási programban 5 kg leadott üve­gért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-

címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig lehet fordulni a 0754 800 808-as normál díjas telefonon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega Rt. szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán a gombászegyesület részéről hozzáértő személy minden szerdán és pénteken 8–10, vasárnap 9–11 óráig átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.