Derengés Mikóújfaluban

Nem mintha nem lett volna eddig is alkalom arra, hogy felsoroljuk a községvezetés és a faluközösség által elért eredményeket: a cím arra utal, hogy a megkezdett munkálatokat sikeresen végzik, és derengés vet már fényt a távolabbi elképzelésekre is.

Akadály a régi területrendezési terv

Öröm, hogy tisztázódott végre a Sepsibükszád és Málnás községek felőli, meglehetősen sok vitát okozó határvonal, közös szerződést kötött a három fél. Ezt sürgette már évek óta, hogy Mikóújfalu eleddig csak a régi általános területrendezési tervvel rendelkezett, amely közös volt a két szomszéd faluval. Demeter Ferenc polgármester hangjából érezni, hogy engednie kellett a határvonal rögzítésekor, de kellett az új általános területrendezési terv. Ha a tervezővel aláírják a szerződést, zöld utat kapnak a beltelkesítésre.

– Korábban mindenki arra­felé terjeszkedett újonnan vásárolt kaszálójával, földjeivel, amerre lehetősége volt – mondta a polgármester –, vitatható volt mindkét szomszédunk felől a határvonal, ami állandó reklamációk tárgyát képezte az egyéni területek birtokviszonyát illetően. Hivatalos építési engedélyt bármilyen területre nem tudtunk kiadni, a lakosság nem tudott terjeszkedni, házakat-melléképületeket bővíteni, építeni.

Demeter Ferenc polgármester

Behozzák a lemaradást

A világjárvány és a gyorsan változó időjárás fékezte Újfaluban is a tervezett munkálatokat. Így csak egy hónapos késéssel kezdhették meg a műfüves sportpálya megépítését, ahol parkosított szabadidőközpontot, játszóteret akarnak kialakíttatni, s utólag tervezik egy kocogó-/futópálya létrehozatalát is.

– Legfontosabb feladatunk olyasmit építeni, ami a helyi lakosságot szolgálja, életük jobbulását biztosítja. Ide tartozik a közművesítés teljes kiépítése. Benne vagyunk ugyan mi a sepsiszentgyörgyi Aquacov uniós pályázatában, amely az Oltfej minőségi ivóvízzel való ellátását fogja biztosítani, de addig is törekednénk egy gyorsabb megoldásra. Felszíni vizeket felhasználó, régi és bővített ivóvízhálózatunk van, ez pedig sok gondot okoz, esős időszakokban a víz zavaros, a tárolóberendezés takarítása eléggé nehéz feladat, s így elhatároztuk, hogy egy külön saját vízhálózat építésére pályázunk. Ebben szerepel egy 300 köbméteres, korszerű víztározó megépítése a Csere-tetőn, a régi mellett. A vizet kis mélységű fúrásokkal szándékoznánk felszínre hozni.

S mert e sorok írójának mint ebben a témában jártasnak a véleményét kérdezte a polgármester, javasoltuk, hogy a falu területének abban az övezetében kell próbafúrást végezni, ahol az újkori, édesvizet tartalmazó réteg az öregebb sziklás talapzattal érintkezik, ismert ugyanis, hogy a község számos más területén gyakran csak szénsavas, mineralizált ásványvíz fordul elő.

– Keressük a pályázati lehetőségeket az utak-utcák burkolatának feljavítására is. A napokban beszerezünk egy traktorra szerelhető, trapéz alakú sáncásó kupát, és kilátásban van egy spe­ciális hűtőkamra vásárlása is, amelyet a ravatalozóba szerelünk be. A temetőben Urszuly Sámuel kőfaragó mester segítségével faragott kőkeresztre cseréljük a régi szimbolikus keresztet – fejtette ki a polgármester.

Várakozó helyzetben van a községvezetés, mert három pályázatuk még elbírálás előtt áll: a mellékutak-utcák burkolatának felújítása, a Fejér Ákos Általános Iskola és a körorvosi rendelő épületeinek felújítása és felszerelése. Látogatásunk idején a megyei költségvetés módosítására vártak, abból szándékoznak kivitelezni a megtervezett víztározót. Bár nem annyira látványos, de településfejlesztés szempontjából nagyon jó, hogy kész Mikóújfalu tíz évre szóló fejlesztési stratégiája, amely a helyi lakosság bevonásával készült, több mint négyszáz család véleménye alapján.

Turizmusról, idegenforgalomról beszélni igazából csak az infrastruktúra megépítése után lehet – értettünk egyet a polgármesterrel. Az bizonyos, hogy Mikóújfalu és környéke rendelkezik turisztikai kincsnek számító épített örökséggel, értékekkel, tájképi különlegességekkel, savanyúvizekkel. Reméljük, az új településrendezési terv lehetőséget nyit arra is, hogy megépüljenek a jövő vendégfogadó egységei, panziói. Ennek a jövőt megcélzó iparágnak a fontosságát már többen felismerték a kistérségben, s nem is olyan rég három vendéglátóipari egység nyílt a községben, melyek közül a legújabbat, a község szívében levő Harmónia pizzázó & cateringet mi is meglátogattuk. A családi vállalkozás tulajdonosa, Urszuly Tímea elmondta, hogy május 1-jétől működik az egység, három személyt foglalkoztatnak, fogadóképességük 60 hely. Tizenegyféle pizza készül, idejük nagy részét pedig a cateringtevékenység köti le, Szentgyörgyre főleg kész hidegtálakat szállítanak.

Zöld a lámpa vendégfogadásra

Mikóújfalu mindenkori községvezetése jeleskedett a testvértelepülési kapcsolatok kialakításában több, főként a Mikó névhez kapcsolódó magyarországi helységgel, és a világjárvány előtti időszakban beindultak a kölcsönös baráti látogatások is. Különösen gyümölcsöző és jól működő kapcsolat alakult ki a Kiskunsági homokháton elterülő, Kecskeméttől tíz kilométerre található Ballószöggel. A hétvégén onnan érkezik küldöttség Mikóújfaluba – jelezte a polgármester. A magyar kormány támogatásával használt, de jó állapotban levő nyolcszemélyes kisbusszal ajándékozzák meg Mikóújfalut. A vendégek zömét baráti családoknál szállásolják el, közülük többen megtapasztalták már a mikóújfalusi vendégszeretetet.

Ballószög önkormányzata lé­lekharangot készíttetett és ajándékozott az újfalusi ravatalozó számára, az újfalusi önkormányzat – utóbb – egy Trianonra emlékeztető faragott kettős kereszttel ajándékozta meg a testvértelepülést.

A Ballóság már a 14. században templomos település volt, a török hódoltság idején elnéptelenedett, a 19. században erdősítették a futóhomokos területet, szőlőket telepítettek. A szabadságharc idején mintegy négyezer férfiember csatlakozott a Ballóságból Kossuth táborába. A mára már háromezer lakost meghaladó Ballószög gazdagnak mondható önálló település, 38 Celsius-fokos gyógyhatású vizével wellness-termálfürdőt működtet.

Az új megállók egyike

Fiatalok a község életében

Demeter Norbertet, a helyi fiatalok fóruma, az IKÚ (Ifjúsági Klub Újfaluért) mindenesét kérdeztük: miként megy végbe a derengés a falu életében, hogyan vesz részt a helybeli fiatalság a közösségi tevékenységben:

Elmondta, hogy lehetővé tették az Európa-bajnokság vetítését mindenki számára, aki azt igényelte. Látogatásunk után újfalusi küldöttség utazott el a Magyarországon zajló Kárpát-medencei Ifjak Világtalálkozójának egyhetes táborába, ahová már az elmúlt években is hivatalosak voltak. Itt kimondottan a fiatalok számára szerveznek tájlátogatásokat, kultúrtörténeti kirándulásokat, s alkalom adódik számos kapcsolat kiépítésére is. Ezt követően a Kovászna Megyei Tanács meghívottjaként vesznek részt táborban. Közösen utaznak Dunaszekcsőre egy máréfalvi tánccsoporttal, az egyhetes filmes táborban velük együtt mutatnak be egyórás műsort, képviselik Székelyföldet. Elkezdtek egy kisfilmet Mikóújfalusi express címmel a helyi vállalkozókról – sorolta Demeter Norbert, hozzátéve: szinte hihetetlen, hogy mennyire színes és változatos a helyiek vállalkozási talentuma. Augusztusban kézműves-foglalkozáson szándékoznak bemutatni tíz helyi kézművest (kőfaragótól a kosárkötőig), ahol majd minden fiatal választhat magának kedvenc szabadidős foglalkozást.

Az önkormányzat segítségével, a fiatalok részvételével készítettek három buszmegállót a község területén. Az önkormányzat helyi támogatóktól szerezte be a nyersanyagot, közmunkával zajlott az építkezés. Hamarosan megjelenik az IKÚ-újság következő száma – mondta Demeter Norbert. Négy oldalra tervezték, és bárki bármit tett a községért, beszámolhat róla, közölhet a lapban.

Csoportba tömörültek a mikóújfalusi asszonyok, most folyik egyesületük bejegyzése, de már megkezdték tevékenységüket. Az ünnepeken lufikat, nyalókákat ajándékoztak a kisgyerekeknek, és ami a legfontosabb: gondjuk van a község arculatára, ők a virágfelelősök, virágokat ültettek az alkalmas helyekre. Demeter azt is elmondta, két újfalusi fiatal – Duka Balázs és Ferencz Zoltán – elhatározta, hogy megtisztítják a Cseszkó-borvízforrást és környékét, példájuk követendő lenne a többi helybeli forrásnál is.

A polgármester tudatában van annak, hogy a községvezetés adós még az egykoron palackozott Hunnia-forrás rendezésével. Az I. világháború előtt korlátozott időre a brassói Mandl Gyula vette haszonbérbe. A forrás gyógy­vize azonban nem tűnt el, folydogál, Mikóújfalu borvízforrásai – kevés kivétellel – gazdasági lehetőséggel kecsegtetnek. Legnagyobb hozama az Olt teraszképződménye alól feltörő Bedő-borvíznek van, eléri a másodpercenkénti 0,1 litert. Vize nátrium-bikarbonátos, enyhén sós és meszes. Ásványisó-koncentrációja magas. Mikóújfalu másik forrása a Nagypatak mellett lévő Szimion-borvíz. A gondozás áldásos lenne a településen kívüli Sósborvíz és Hócsára, az Olt menti Dögös és Csángó források esetében is.