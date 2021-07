Több mint háromezer polgár írta alá a petíciós íveket, melyek révén Kovászna és Zágon közigazgatási egységek – beleértve a hozzájuk tartozó Papolcot és Csomakőröst is – polgárai határozottan kérik: a két önkormányzat kerüljön vissza a kézdivásárhelyi bíróság hatáskörébe.

Kézdivásárhelyi törvénykezést akarnak Zágonban is

A két önkormányzatot – az érintettek megkérdezése nélkül – nemrég áthelyezték a közismerten „munkahiányban” szenvedő bodzafordulói bíróság hatáskörébe. Ezzel a lépéssel a hatóság, a Legfelsőbb Bírósági Tanács nehézséget okozott a kovásznaiaknak és zágoniaknak is a távolság tekintetében, de ugyanakkor csorbítja az anyanyelvhasználat jogát is. Az érintettek nem értenek egyet az áthelyezéssel, aláírásgyűjtésbe kezdtek a helyzet orvoslása érdekében.

Eddig mintegy háromezer aláírás gyűlt össze a térségben – tudtuk meg Kovászna polgármesterétől, Gyerő Józseftől. Eredetileg a múlt hét végéig szándékoztak gyűjteni az aláírásokat, de tekintettel a törvényhozási vakációra, a gyűjtést folytatják. Két-három hét múltával nyújtják be a petíciót a Legfelsőbb Bírósági Tanácshoz. Addig is a legfontosabb, hogy minél többen aláírják a folyamodványt, kérjék, hogy Kovásznát és Zágont helyezzék vissza a kézdivásárhelyi bíróság hatáskörébe. Ez történelmileg, a polgárok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének szempontjából is indokolt – húzta alá Gyerő.

Kiss Gusztáv, Zágon polgármestere érdeklődésünkre elmondta: mozgósítottak az aláírásgyűjtés érdekében, bevonták a helyi tanács tagjait is. A község magyarlakta részein sokan aláírták a petíciót, a román részen kevés aláírás gyűlt – jegyezte meg a község elöljárója.