Nem jó, ha szemetes helyett a csatornába kerül a hulladék

Kozsokár Attila igazgató példaként hozta fel: amennyiben olyasmi kerül a szennyvízhálózatba, ami nem folyékony, az mindig problémát okoz, hiszen a szivattyúk nem képesek a hulladékot eltávolítani, eldugulnak, elromlanak. „A fogyasztó ebből rendszerint annyit vesz észre, hogy a kanálisból ömlik a szennyvíz, a kollégáink pedig lapátolnak, dugaszolnak, de arra is volt példa, hogy az aszfaltot is fel kellett törni, mert valakik olyasmit dobtak a szennyvízhálózatba, aminek a szemétkukában lett volna a helye” – mutatott rá.

A vízszolgáltató munkatársai az elmúlt időszakban zsáknyi narancsot, pelenkát, tisztasági termékeket, alsóneműt, hordónyi savanyú káposztát, léceket, nagy méretű tálat is találtak a szennyvízcsatornában – sorolta Butyka Elemér. Az üzemeltetési vezető jelezte, ha kevés ételmaradék belefolyik a szennyvízhálózatba az még nem jelent bajt. Kézdivásárhelyt hozta fel pozitív példának, ahol henger alakú szűrők fogják fel az apróbb hulladékokat. Ezeket rendszeresen kiemelik, tisztítják – mondta, azonban helyszűke miatt ez a megoldás nem alkalmazható mindenhol. Uzonban például emiatt terveznek uniós forrásból egy késes aprítót telepíteni a hasonló gondok megoldására.

A Közüzemek Rt. tájékoztatójában rámutatott arra is, az átemelő állomásoknál problémát okoz a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék is. Ilyenkor rendszerint jelentős mennyiségű homok is érkezik, amit csak komoly átmosással vagy ennél is bonyolultabb módszerrel lehet eltávolítani.

Kozsokár Attila igazgató nyomatékosította: a szennyvízhálózat nem rendeltetésszerű használatával a fogyasztók javarészt önmaguknak okoznak problémát, és arra kérte a lakosságot, hogy a hulladékot a kukákba dobják, ne pedig a vécébe. (dvk)