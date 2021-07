Inkubátorok a baróti kórháznak

Jól áll a baróti városháza az adóbehajtással: az elmúlt évek kinnlevőségéből, illetve az idénre esedékes telek-, épület- és járműadóból befolyt összeg meghaladta a tervezettet – hangzott el a legutóbbi tanácsülésen. Jól jött a pénz, mert a kórház számára fontos beruházás önrészére és a hivatal felújítására is költeni kell.

Benedek-Huszár János polgármester a pénzügyi adatok ismertetésekor úgy fogalmazott, félév végén a tervezettet ötvenezer lejjel meghaladó összeg folyt be, amit költségvetési bevételezésre kér. Szükség van rá, mert a kiadási oldalon is megnőttek az igények: a polgármesteri hivatal javítására év elején jóváhagyott 25 ezer lej, többek közt az építkezési anyagok drágulása miatt, nem lesz elég, ezért 28 ezerrel többet fogna be a célra, továbbá azt javasolta, vállalják azt a 22 ezer lejes, azaz az összköltség tíz százalékát kitevő kiadást, amivel az egészségügyi minisztériumon keresztül három inkubátorhoz juthat a kórház.

A költségvetés – egy szintén kórházhoz köthető – módosítását is javasolta az elöljáró, mondván, az év elején az egészségügyi intézmény számára eszközfejlesztésre szánt háromszázezer lejt át kell utalni a kórház számára, hogy azt ők használják fel, a megvásároltak pedig az ő leltárukra kerüljenek, felügyelésüket is ők oldják meg.

A három inkubátor – köztük olyan, amelyikkel kórházak közti szállítást is meg lehet oldani – beszerzéséhez szükséges pénz megszavazását dr. Lozsádi Botond igazgató örvendetesnek mondotta: jelen pillanatban van inkubátoruk, de fontosnak tartja, hogy azok minél korszerűbbek legyenek, ezért igencsak egyetért a beruházással.

Az intézményvezető arról is beszámolt, hogy a baróti református egyházközség hollandiai ROEC Alapítvánnyal kialakított kapcsolatának köszönhetően tizennyolc korszerű ágyhoz jutottak, ami számukra jelentős megtakarítást tett lehetővé. Hogy a bel- és nőgyógyászati osztály felszereltsége is korszerű legyen, további 32–35 ágyat kell még beszerezniük.