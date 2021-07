Az előző idényben csoportkörös Ferencváros kettős győzelemmel jutott tovább a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójából, miután kedden Myrto Uzuni mesterhármasával 3–1 arányban nyert a koszovói FC Prishtina otthonában. A Kolozsvári CFR elherdálta az első mérkőzésen kiépített kétgólos előnyét, azonban a vereség ellenére is továbbjutott Alexandru Chipciu hosszabbításban szerzett találatának köszönhetően. A selejtező második körében a Fradi a litván bajnok Zalgiris, a kolozsvári együttes pedig a gibraltári aranyérmes Lincoln Red Imps ellen lép pályára.

Jobban kezdett a koszovói csapat, amely az első öt percben egy gólszerzési lehetőségig, sőt, egy les miatt érvénytelenített gólig is eljutott. A folytatásban ugyancsak támadásban maradt a házigazda, ám a 22. percben a vendégek is összehozták az első helyzetüket, majd átvették az irányítást, több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak, az első fél­idő mégis gól nélkül ért véget. Szünet után Tokmac Nguen előkészítése után Myrto Uzuni a 49. percben megszerezte a vezetést. Az FC Prishtina válaszként eltalálta a kapufát, a 67. percben pedig a csereként beállt Mendurim Hoti révén egy szögletet követően egyenlített. A hajrában Uzuni lendületes akciója végződött góllal, Eldar Civic labdáját közelről továbbította a hálóba. A végeredmény Uzuni harmadik találatával alakult ki, Nguen lövését Ardit Nika az albán játékos elé ütötte, aki éles szögből volt eredményes.

A Borac Banja Luka vendégeként pályára lépő kolozsvári csapat az első félidőben támadásban aktívabb volt, azonban komolyabb helyzetet nem tudott kialakítani. A második játékrészben is hiányzott az átütő erő a CFR játékából, emiatt a 60. percben kisebb meglepetésre előnybe került a házigazda, Stojan Vranjes védhetetlenül fejelt a kapuba. Ezt követően a hazai együttes játszott bátrabban, aminek köszönhetően a 64. percben Panagiotisz Moraitisz a hálóba bólintott. Összesítésben kiegyenlített a bosnyák gárda (3–3), ám mivel eltörölték az idegenben szerzett több gól szabályát, hosszabbítás következett. A ráadásban Ciprian Deac lövését a bosnyák együttes kapusa a kapufára tolta, majd Camora a jobb kapufát találta el. Beszorította ellenfelét a Kolozsvári CFR, viszont a 118. percig nem tudott gólt szerezni. Ekkor Alexandru Chipciu mintegy 25 méterről a hosszú sarokba csavart. Az utolsó pillanatokban az események Giedrius Arlauskis kapuja előtt zajlottak, és habár mindent megtett az újabb gólért a Banja Luka, a kolozsvári alakulat szervezett védekezését nem tudta feltörni.

Eredmények, BL-selejtező, 1. forduló, visszavágók: FC Prishtina–Ferencváros 1–3 (gólszerzők: Hoti 67., illetve Uzuni 49., 80., 86. / összesítésben: 1–6), Borac Banja Luka–Kolozsvári CFR 2–1 (gólszerzők: Vranjes 60., Moraitisz 64., illetve Chipciu 118. / összesítésben: 3–4). (miska)