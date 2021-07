Film Diana hercegnőről

A 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában fog debütálni a Diana walesi hercegnő életéről szóló Spencer című dráma Kristen Stewart főszereplésével – értesült a The Variety című filmes portál.

A chilei Pablo Larraín rendezte film arról a hosszú karácsonyi hétvégéről szól, amikor a néhai hercegnő a Sandringham-kastélyban eldöntötte, hogy elválik Károly hercegtől, mert nem működik a házasságuk. A forgatókönyvet a Birmingham bandája című sorozatot jegyző Steven Knight írta. A filmben Jack Farthing alakítja Károly herceget, és a BAFTA-díjra jelölt Timothy Spall, az Oscar-díjra jelölt Sally Hawkins, valamint Sean Harris is feltűnik a vásznon. A film 2022-ben kerül a mozikba, Diana halálának 25. évfordulójához igazítva. Károly herceg, brit trónörökös 1981-ben vette feleségül Diana Spencert. Házasságuk 1996-ban végződött válással, Diana egy évvel később halt meg Párizsban autóbalesetben. A szeptember 1-jén kezdődő filmmustrán lesz a világpremierje Denis Villeneuve kanadai filmes Dűne című sci-fijének is Timothée Chalamet és Zendaya főszereplésével. A Frank Herbert azonos című regényciklusa első könyvének első felén alapuló filmet versenyen kívül mutatják be.