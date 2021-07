A tájékoztatás szerint egy gyakorlóbomba ledobása közben levált az egyik külső üzemanyagtartály és a repülőgép jobb oldalán lévő hármas felfüggesztő gerenda. Ezek a Mălina lőtér környékén értek földet. „Az incidens nem veszélyeztette a pilóta vagy más személyek életét, sem a repülőgép épségét vagy a földön lévő egyéb vagyontárgyakat és javakat” – közölték. Az ilyen helyzetekben alkalmazott eljárásnak megfelelően az F-16 Fighting Falcon repülőgép pilótája azonnal jelentette a vészhelyzetet, majd biztonságban leszállt a bázisrepülőtéren. (Agerpres)

PÉNZÜKRE VÁRNAK. Két hónapja nem kapták meg a fizetésüket a nagyszebeni oltóközpontok dolgozói. A törvény szerint az oltóközpontok személyzetét az önkormányzatok fizetik ki, majd benyújtják a számlát az egészségügyi minisztériumnak, mely továbbítja az igényt a pénzügyminisztériumnak, s ha megkapják a pénzt, a közegegészségügyi igazgatóságokon keresztül rendezik a kifizetést. Ennek ellenére rendszeresen kifizetési gondok adódnak, most Nagyszeben jelezte, hogy nem kapták meg a személyzet májusi és júniusi bérét, pedig időben elküldték a munkaórajegyzéket. Szeben megyében a lakosság 31,36 százaléka már túl van az első vakcinaadagján, összesen 240 951 dózist használtak mindeddig fel. Ezzel a számmal Szeben megye a harmadik az átoltottság romániai toplistáján Bukarest és Kolozs megye után. (Főtér)

KEVÉS ESZKÖZ. Románia rendelkezik a legkevesebb mágneses rezonanciás készülékkel (MRI) és komputertomográffal (CT) a lakosságszámhoz viszonyítva az Európai Unióban. A diagnosztikai képalkotó berendezésekkel való lefedettséget, pontosabban az MRI-k és CT-k számát vizsgálta százezer lakosra vetítve friss összeállításában az Eurostat. Mint kiderült, ebben a tekintetben is jelentős különbségek vannak a tagállamok között, Románia pedig ismét a sor végén található. 2019-es adatok szerint MRI-berendezések tekintetében Finnország áll a legjobban, ott 2,9 gép jut százezer lakosra. Ezt követi Ciprus (2), Olaszország (1,8) és Svédország (1,7). A lista ellentétes oldalán Románia található Szlovákiával holtversenyben, mindkét országban mindössze 0,4 MRI-berendezés jut százezer lakosra. A CT-gépek tekintetében ugyancsak seregható Románia: míg nálunk mindössze 0,9 berendezés jut százezer lakosra, a rangsort vezető Dániában négy, Cipruson 3,5, Bulgáriában pedig 2,9. Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy az alacsony érték ellenére ez is nagy előrelépésnek számít 2014-hez képest. Azóta Romániában, Bulgáriában és Szlovéniában nőtt a legnagyobb mértékben a CT-gépek száma. Látni tehát, hogy a vizsgált diagnosztikai berendezések közül a CT-gép a gyakoribb, MRI-berendezésből pedig jóval kevesebb áll a kórházak és a betegek rendelkezésére. A székelyföldi kórházakban is hasonló a helyzet: MRI-gépek szinte csak a megyei kórházakban vannak, a kisebb egészségügyi intézmények viszont már a CT-gépnek is örülnek. (Székelyhon)