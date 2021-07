Hétköznapi történet

A történet előzménye, hogy három nappal ezelőtt a szerkesztőségünknek otthont adó földszinti helyiségben – melyet egykoron élelmiszerüzlet számára alakítottak ki – feljött a víz. Akkor még nem annyira, hogy átloccsanjon a mosdó küszöbe fölött, de épp eléggé ahhoz, hogy a benn lévő kollégáknak riasztaniuk kelljen a köznyelvben továbbra is IGO-nak becézett közműszolgáltatót. A szakik jöttek, láttak, mentek. Dolguk végezetlen ugyan, de hát nem is az ő dolguk volt megoldani a problémát. Viszont segítőkészek voltak, elmondták, milyen magánvállalkozóhoz lehet fordulni ilyen esetben. Újabb telefonálás, újabb szakik helyszínelése, kis matatás a mosdó lefolyójánál, „egy darabig nem lesz baj”, mondta a legfőbb szaki, majd kilátásba helyezte, hogy ha mégis, hát törni kell, zúzni kell, vagyis új vezetéket kell építeni ki a tömbházból a legközelebbi aknáig. Amihez előbb engedély szükségeltetik, aztán gépek és emberek, szóval jó kis meló van kilátásban. De „egy darabig nem lesz baj”, mondta ismét a legfőbb szaki.

Az „egy darabig” elég relatív meghatározása az időnek: esetünkben tartott néhány órát. Másnap ismét jött vissza a víz a padlószifonból, a kollégák ismét hívták a vállalkozót, az már fel sem vette a telefont. Hát töröltek, amit törölhettek, végül újságot terítettek a folyosóra, elvégre a papír jó nedvszívó, majd csak megakadályozza, hogy a víz az egész szerkesztőséget elöntse. Ha meg nem is akadályozta, de legalább jól tárolta: a délutáni szolgálatos kolléga már kiadós lábáztatás árán tudott csak átevickélni az időközben összefüggő tócsává alakult folyosón szerkesztőségi szobájához. Neki lapszerkesztés volt a feladata, kármentéssel nem foglalkozhatott, hát hívta a főszerkesztőt. Aki csapot-papot hagyva rohant is a szerkesztőségbe, gyors helyzetfelmérés után segítségért esedezett az IGO-nál, és addig is, amíg a szolgálatos csapat kiérkezésére várt, hozzálátott a víz felmeréséhez. A felmosó azonban cseppet sem bizonyult hatásos eszköznek. Ekkor hívott engem, a gyakorlati embert.

Hogy mi történt addig, azt a folyosón meggyűlt vízben tapicskolva mondta el pár szóban. Hogy mi lehet a mosdóban, arról fogalma sem volt, az ajtót nem merte kinyitni. A fa nyílászáró enyhe ellenkezéssel tűrte elmozdítását, a küszöb fölött jókora adag víz tódult ki a folyosóra. Benn bokáig ért már, a padlószifonból időnként bugyogás hallatszott, olyankor még egy adag tódult a helyiségbe. Félre a felmosót, elő a mosogatólavórt, én meregettem, ő hordta ki vederszám a vizet. Mi tagadás, segédmunkásnak jól bevált, csak a tizenötödik térés után jegyezte meg, hogy jöhetnének már a szakik. Akkorra már a mosdóban csak a lefolyó körül állt még némi lé, következhetett a folyosó nedvtelenítése.

De ekkor megjöttek a szakik. Hogy hol kell elzárni a vizet. Mert ők azt az utasítást kapták, hogy a lépcsőházból zárják ki a vizet másnapig, míg nálunk megoldódik a vízbefolyás. Hamar kiderült, valami félreértés van a dologban, ugyanis nem befolyik a víz, hanem ki nem folyik a négy emelet konyhai kagylójában összegyűlő mosogatólé. Ami nem kizárás, hanem kidugaszolás műveletét igényeli, amihez viszont másik célszerszám szükségeltetik, mint amivel a bevetési jármű el van látva. Ismét telefonálás, egyeztetés, az éterbeli rádióhullám végén levő főnökségtől jóváhagyás a speciális bevetésre (közben a padlószifon szorgalmasan bugyogta vissza az el nem folyó vizet), a szakik el, mi vissza a meregetéshez. A segédmunkássá előlépett főszerkesztő szó nélkül térült-fordult a cél érdekében feláldozott törölköző segítségével szaporán megtelő vederrel, mire a szakik visszaértek, a mosdó ismét szárazon állt, de már a folyosón is csak elvétve árválkodott néhány kisebb vízfelület.

Közben öreg este is lett már, ki-ki nyugovóra, így utólag elnézést kérünk, ha valakit autózúgással és aknafedők mozgatásának zajával felvertünk korai álmából. Mert a kidugaszolás sem egyszerű művelet ám: először szemből kell próbálkozni, és lehetőleg azzal a csővel, amely vízelvezető feladatát megtagadta. Azt azonban, hogy az egymás mellett levő két aknából melyikbe torkollik a renitens vezeték, még a szakik sem tudták megállapítani. Hát próbálkoztak mindkettővel. A padlószifon azonban makacsul ellenállt a jószándéknak. Nincs más hátra, mint előre, mondta az egyik szaki, és behurcolta a vezetékmosó slagot a mosdóba. Lerítt róla, nincs nagy bizalommal a közeljövőt illetően, de annak is tudatában volt, hogy a cég hírnevét nem csorbíthatja. Próbálkozott benn is egyszer – eredménytelenül. Őt azonban nem olyan fából faragták, hogy egykönnyen feladja a harcot, hát próbálkozott másodszor is. Ha ez egy mese lenne, harmadszorra sikerült volna célját elérnie, de ez nem mese, csak egy hétköznapi történet: második próbálkozására a szifon hördült egyet, a dugó megadta magát, a maradék víz pedig úgy elfutott, mint akit – napjaink hasonlatával élve – a medve kerget.

Minden jó, ha a vége jó, mondhatnánk, hogy immár lezárjuk ezt a történetet. De a szakma szabálya szerint valami tanulság is kívánkozik a végére. Az egyik az lenne, hogy szerkesztőségünknek alaposan meg kellene fontolnia gumicsizmák beszerzését. A másikat tegnapi lapszámunk „Nem jó, ha szemetes helyett a csatornába kerül a hulladék” című tudósításából olvashatják el.