Munkában az utászok, kertészek

A jelenleg folyó munkálatok közül a Puskás Tivadar utca felújítása a legfontosabb. A járdákat és zöldövezeteket már korábban kialakították, azóta leöntötték a koptatóréteget is, így már csak az útfestés van hátra a teljes utcafelújítás befejezéséig. Két másik helyen – a Dózsa György utcában és a Sport utca 24-es tömbháza előtt – felújították a járdákat, előkészítették a parkolók leaszfaltozását, és újakra cserélik a szegélyköveket. Az utászok végzik a szépmezői és a városban levő szociális lakások felújítását is, az utcák kátyúzását, az aknafedelek cseréjét. Útjavítással a városi kertészet munkatársai is foglalkoznak: a Mikes Kelemen utca és a Grigore Bălan utca kereszteződésénél történt vízcső-törés után ők tették rendbe az aszfaltot. Emellett kicserélték a régi szegélyköveket a Grigore Bălan és a Nicolae Iorga utca kereszteződésénél, elkezdték a járda- és útfelújítási munkálatokat a Dália utcában, és újrafestették a parkolóhelyeket a Szabadság utcában (az Erzsébet park előtt). Fő feladatuk továbbra is a lakónegyedek zöldövezeteinek kaszálása, a sövénymetszés, permetezés, virágos területek kapálása és gyomlálása, ezt folyamatosan végzik. (demeter)