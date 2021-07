A román élvonalban mindössze hat hetet tartott a nyári szünet, csütörtökön pedig elkezdődött a versenysorozat 104. kiírása. A lebonyolítási rendszer ugyanaz, mint az előző idényben, azonban az erőviszonyok átrendeződhetnek. Az immár hétszeres bajnok, címvédő Kolozsvári CFR első számú esélyesként vág neki a bajnokságnak, valamint az előző szezonokhoz hasonlóan ezúttal is az FCSB és a Craiova lesz a Szamos-parti csapat legfőbb kihívója, ám az okosan igazoló sepsiszentgyörgyi együttes is okozhat nehézséget az aranyéremért csatázó kluboknak. A Sepsi OSK az elmúlt időszakban megvált 14 játékosától, helyükre 10 labdarúgó érkezett, akik az egyéni csillogást háttérbe szorítva alárendelik magukat a csapatérdeknek. A székelyföldi gárda az előző idény felsőházi rájátszásában is nagyszerű menetelést tudhat maga mögött, ám ezúttal a klubvezetők és a szurkolók reménye szerint sikerül megkaparintani a harmadik helyet.

Az egyesülés következtében ismét az első osztályban szereplő FC Farul is nagy reményekkel kezdi a pontvadászatot, a Gheorghe Popescu és a Gheor­ghe Hagi fémjelezte klub az alapszakaszt az első hat között szeretné zárni. Nagy reményekkel indul harcba az újonc FC Rapid és az U Craiova, illetve az átigazolási piacon aktív Aradi UTA javítana az előző szezonban elért nyolcadik helyezésen, míg az FC Botoșani elvesztette néhány kulcsjátékosát, ám így is a playoffhelyek egyikének megszerzésére törekszik. A továbbra is komoly válságban lévő FC Dinamo, az újonc Mioveni, az FC Voluntari és a Medgyesi Gázmetán részéről hatalmas bravúr lenne, ha az alapszakasz után nem az alsóházi rájátszásban folytatnák a küzdelmet. A Chindia Târgoviște, az FC Argeș és az előző idényben meglepetésre a felső­házban szereplő Academica Clinceni némi szerencsével és néhány bravúros eredménnyel talán odaérhet a playoffba.

Ezúttal nézők előtt rajtolhat a szezon, 50 százalékos helykihasználással bár, de fogadhat­ják a szurkolókat a stadionok. Az előző idény végén a csapatok már nem játszottak üres lelátók előtt, remélhetőleg ősztől sem lesz szükség újabb korlátozások bevezetésére. 2021-ben az utolsó fordulóra december 17. és 20. között kerül sor, majd egy rövid téli szünetet követően 2022. január 22-én már folytatódik a pontvadászat. Az alapszakasznak 2022. március 7-én lesz vége, a rájátszást pedig március 11. és május 23. között rendezik.

A Sepsi OSK ma az Academica Clinceni ellen kezdi meg szereplését ötödik élvonalbeli idényében. Az együttesek eddig nyolcszor néztek farkasszemet az első osztályban, legutóbb május végén találkoztak, ekkor az Ilfov megyei együttes hazai környezetben begyűjtötte a három pontot. A hazai pálya és a szurkolók biztatása ellenére nehéz mérkőzésre számíthat Leo Grozavu legénysége, amely a hőségben egy jól szervezett ellenféllel csap össze.

„A szünet rövid volt, viszont a felkészülés az elvárásoknak megfelelően alakult, hazai környezetben és a kapruni edzőtáborban is minden adott volt számunkra. Az egyetlen kifogásom, hogy mindegyik játékos nem állt a rendelkezésemre egész idő alatt, hiszen vannak, akik később érkeztek. Mindezek ellenére eddig elégedett vagyok, úgy hiszem, önbizalommal vághatunk neki az idénynek. A sorsolást ezúttal nevezhetjük kedvezőbbnek, azonban a papírforma nem mindig valósul meg a pályán. Azt hiszem, ebben az évben jobban szerettem volna, ha nehezebb mérkőzéseket játszunk az elején, mert hamarabb játékba lendültünk volna. Legalább három találkozóra szükségünk van ahhoz, hogy felvegyük a ritmust, a szezon kezdetén nehéz feladatunk lesz, ugyanis a Konferencia Liga miatt háromnaponként játszunk. Clinceni az előző idényben bizonyította, hogy hazai pályán komoly játékerőt képvisel, azonban idegenben is sok pontot gyűjtött. Úgy gondolom, annak ellenére, hogy néhány játékost elvesztettek, megtartottak egy erős magot, amely ebben a szezonban is keresztbe tehet az ellenfeleknek” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző, aki hozzátette, hogy néhány játékos sérülés miatt nem bevethető, valamint továbbra is számítanak a szurkolók támogatására.

Az 1. forduló programja: * ma Sepsi OSK–Academica Clinceni (18.30 óra), Kolozsvári CFR–U Craiova (21.30 óra) * szombaton Medgyesi Gázmetán–Mioveni (18.30 óra), Craiova–FC Argeș (21.30 óra) * vasárnap Aradi UTA–FC Farul (18.30 óra), FC Rapid–Chindia Târgoviște (21.30 óra) * hétfőn FC Dinamo–FC Voluntari (20.30 óra).