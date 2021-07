Az állomási tó és az Olt mente

Előző írásunk

Lőnye is kétféle van: magyar lőnye és annak a székely változata. Mind a kettő tartalmas ugyan, olcsó, könnyen elkészíthető, nem éppen a legmódosabb családok eledele volt. Olvastam, hogy 300 éve is készítették, és az egyik legrégebbi magyar étel, a németek és a lengyelek is fogyasztották. A magyaroknál mákos guba a neve, eredetileg ünnepi étek volt, később már az év minden időszakában készítették. Vékonyra nyújtott kelt tészta adta az alapját, amelyet hosszúra feltekertek és kemencében kisütöttek. A tekerést gubancokra vágták, cukros tejben vagy cukros vízben megpuhították, cukros mákkal megszórva fogyasztották. A mákhoz a bőség, a gazdagság és a szerencse hiedelme társult, így az év végi ünnepi asztalon gyakran helyet kapott a lőnye, hogy az új esztendőben bőséget hozzon, és előszeretettel használták böjtös ételként is. Szegényes, puritán változatát kenyértésztából is el lehet készíteni.