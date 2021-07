Felségterület

Érdekes némely embernél, hogy mennyire nem érzékeli saját és mások intim „felségterületét”, pontosabban annak határait. Például, amikor egy szinte üres moziteremben beül melléd, vagy még jobb esetben pont az orrod elé. Aztán húzódozhatsz te jobbra-balra, ha látni is akarsz valamit. Vagy színházi előadás alatt annyira beleéli magát a látottakba, hogy észre sem veszi, már szinte az öledbe könyököl.

Na, ilyenkor rém ideges leszek, és megpróbálom finoman arrébb tologatni, és ha nem veszi észre magát, csak úgy véletlenül lelököm a könyökét épp onnan, ahol van. Aztán, mint aki most veszi észre magát, bocsánatot kérek. Persze halkan, suttogva, mert mégiscsak megy az elő­adás. „Jó” esetben ez többször megismétlődik, mert a szomszéd újból és újból megfeledkezik magáról. Lehet, hogy velem van a baj, de én nagyon kényes vagyok, megszállottan ragaszkodom a felségterületemhez.

Jó ideje nem voltam a tengeren, hiányzott már nagyon, pár napra leutazunk. És nem csak a vírus miatt, olyan helyet választunk, ahol nincs tömeg. Egy faluban lakunk, a parton vadstrand, tisztaság, csend, mindenki minél messzébb húzódik a másiktól. Főként délután az az érzése az embernek, hogy csak az övé a tenger, legalábbis azon a tágas részen, ahol tanyázik. Egy ilyen csendes délután szokás szerint csak nézek ki a fejemből és hallgatom a tengerzúgást, próbálom nagyon elraktározni későbbi időkre. Egyszer csak megérkezik egy család, a part, mint említém, szinte üres, de mit ad Isten, lecuccolnak pontosan elénk. Mintha be lenne rajzolva, ki lenne centizve a hely, ahová a napernyőjüket – természetesen a képünkbe tolva – a homokba ássák. Majd elkezdik kipakolni az összecsukható kerti székeket, felfújják a méretes matracot, és nagy csárogások közepette bekenegetik egymást naptejjel, majd beülnek az ernyő alá. Nesze neked, látvány!

És mit tesz ilyenkor az ember? Ha továbbra is szeretné látni is, nem csak hallani a hullámverést, fogja magát és a cuccait, s odébbáll. Mert, ugye, van hely bőven, csak egy kicsit kell tovább gyalogolni, nem nagy ügy. És letelepszik újból ott, ahol senki se jobbra, se balra, se előtte és főleg nem a háta mögött. És nézhet ki megint a fejéből, kedvére bambulva a tenger látványától. Közben azt fejtegeti magában, hogy mitől ennyire erős egyesekben az a bizonyos nyájszellem, amitől vezérelve beül melléd egy majdnem üres moziteremben, és eléd telepszik a szintén majdnem üres parton.

De újra mondom, lehet, hogy velem van a baj. Kényeskedem, faksznizom, nyafogok, meg egyebek. Minek is nekem saját intim felségterület? Hoppá, lehet, hogy nem is vagyok jó közösségi ember! Na, ezen is el kell gondolkodnom…