Szentegyházi Gyermekfili: élményből születik a csoda

A Magyar Örökség-díjas Haáz Sándor zenetanár-karnagy által irányított szentegyházi Gyermekfilharmóniáról nagyon sokan írtak az elmúlt 39 év folyamán. A szentegyháziak méltán büszkék rájuk, hisz nemcsak a Kárpát-medencében, hanem széles e világban ismertté teszik a magyar népdalkincsünk gazdag tárházát. Koncertjeiken mindig bemutatnak más nyelven is népszerű dalokat, népek dalait... Száznegyven székely ruhás, ünneplőbe öltözött, csillogó szemű fiatal, ahol megjelenik és fellép a tanár úrral, ott valami változik. Másként megy haza, aki meghallgatja őket. Életvidámság, lendület, öröm költözik a lélekbe. Én is figyelem a titkot, amit nyújtanak évek óta, s azt látom, hogy nagyon sok apró részlet összeáll egy képpé, amely örökké változik, de egyvalami biztos: élményből, közös élményből születik.

Ünnep a magyar női kézilabda-válogatottal

Magyarországi rendszámú fehér autóbusz kanyarodott be a Tanulók Háza udvarára június 30-án, mosolygós fiatal hölgyek: a magyar női kézilabda-válogatott tagjai szálltak le. Székelyudvarhelyen voltak edzőtáborban, és szabadnapjukon a Madarasi Hargita után a szentegyházi Gyermekfilit is meg szerették volna ismerni...

Miután szemügyre vették a Múzeum Szállót és az évek alatt féltve összegyűjtött múzeumi tárgyakat, a székely vendéglátás jegyében falatozásra hívták őket a nagyterembe. Aztán jött a rendhagyó koncert a felújított Gábor Áron Művelődési Házban. És újból megtörtént a csoda: az ének, a dal közösségé kovácsolta a teremben lévőket. A koncert végére a karzatról a színpadra kerültek a kézilabdás lányok és együtt énekelték az Újra itt van a nagy csapat című dalt, ünnepelték a nagy találkozást.

Ezzel még nem ért véget a nap, hiszen izgalmas, barátságos mérkőzés következett a szentegyházi csapattal. A jelenlevők szerint akkor hangzott el a találkozó poénja: „Aki nyer, az utazik Japánba!” De egyértelmű, csak nyertes volt ebben az esetben, hiszen mindenki kapott valamilyen ajándékot: a Fili-tagok a a válogatott csapat látogatásából, ők meg a székely fiatalok lelkesedéséből meríthettek.

Jövőre negyven, mert „Énekelni jó!”

Annyira vágytam rá, hogy egyszer én is otthon lehessek szülővárosomban a születésnapi Fili-koncerten, idén hála Istennek, megadatott ez nekem. Öröm volt részt venni májusban az ősbemutatókkal tarkított születésnapi koncerten, ahol megfiatalodott kórussal lépett fel a Gyermekfilharmónia. Beszívni a Tanulók Házának különleges illatát, felmenni a recsegő, és mégis otthonosságot nyújtó falépcsőn, megszemlélni a néprajzi múzeum újdonságait, beszélgetni rég nem látott gyermekkori ismerősökkel, barátokkal...

Ültünk a Gábor Áron Művelődési Ház magyar motívumokkal díszített termében, amely a helybeli születésű Bodó Levente képzőművész keze nyomát viseli. Kétnapos rendezvény kezdődött.

A Gyermekfilharmónia ze­nei estje a Kameraden indulóval kezdődött, a közönség rögtön bekapcsolódott, tapsjátékával végigkísérte, amíg bevonult az énekkar és elfoglalta helyét a színpadra épített, padokból készített emelvényen. Aztán felcsendül az ének, Bach híres Parasztkantáta-részlete: „Nótánk szálljon, ily szép nap csak ritkán virrad ránk.” Majd egy angyalarcú, székely ruhába öltözött, piros szalagocskával megkötött hajú bemondó kislány köszöntötte az egybegyűlteket a Fili-gála esti születésnapján: „A Fili 1982-ben alakult. Egy kora tavaszi közös muzsikáláson derült ki, hogy milyen kitűnő hangzása van ennek az egyedi összeállítású együttesnek. Azóta több mint ezer fellépés, számos elismerés és díj jelzi, hogy a múló idő, járványok és egyéb megpróbáltatások ellenére is működőképes a rendszeresen megújuló muzsikus csapatunk. Törökországtól Kanadáig, Svédországig hirdetjük, hogy énekelni jó!”

A jelen levő családtagok, vendégek, hivatalosságok és jótevők köszöntése után Lőrincz Csaba polgármester mint volt elsőhegedűs nyitotta meg a Fili-napokat, felelevenítve fiatalkori emlékeit. Aztán síri csend. A karmester újból felemelte hangversenypálcáját. Minden szempár rajta csüngött. Kurucdalok következtek. Miközben szemünk a látványban, lelkünk és szellemünk a zenei élményben gyönyörködik, pici történelmi előadásban is részesülünk. A felkonferálás emlékeztetett: 310 éve annak, hogy a Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc elbukott. „Az örökös szabadságharcaink közül a leghosszabb s talán a legszebb volt ez a labancok ellen vívott, nyolc évig tartó véres küzdelem. A nagymajtényi síkon letörött a zászló...” A szomorúbb hangvétel után a bemondó kislány örömmel újságolta, hogy a járványhelyzet ellenére idén sok kicsi nyert felvételt a Filibe, a harmadik osztályból talán a legtöbben. Számukra ez a hétvége kettős ünnep: a Fili újoncaiként mutatkoztak be, vasárnap pedig elsőáldozók lesznek. Az újoncok a Fili-zászlócskájukat feltartva nagy tapsot kaptak bátorításként.

Szokásukhoz híven új dalokat, népdalfeldolgozásokat is bemutattak a gyermekek. Lovasnótákkal folytatódott a műsor (Amott legel… és Almaderes a lovam…), majd a legszebb és legnehezebb rész következett, Bartók Béla Este a székelyeknél dala, amit gyakran emlegetnek ősi székely himnuszként is: „Hej én édes jó Istenem, oltalmazóm, segedelmem...” Az idei koncertjük kimagasló teljesítménye Sándor Sarolta ének- és Lőrincz Gyöngyvér fuvolaelőadása volt a vonósok kíséreté­ben. Ők Vivaldi: Domine Deus tételét adták elő a híres Gloria című művéből. Kiosztották a Leg díjakat is, értékelve és biztatva a fiatalok igyekezetét. Ezután énekelték el újonnan tanult román dalukat: Mi-o zis mama... Aztán angolul és cigányul is felcsendült egy-egy dal.

A születésnapi est másik fénypontja a közeli csemetekertjükben felállított tábortűz volt, kínálmáció finom házi kenyérrel, szalonnával, hagymával. S hogy teljes legyen a nap, a karzaton dalolás zárta az ünnepet.

Másnap csemeteültetés a Hargitán, majd újabb esti hangverseny következett. Ezúttal fellépett a Canticum Novum katolikus egyházi kamarakórus, majd Sándor Sarolta szólóénekestől hallhatta a közönség Schubert Ave Mariáját Tamás István kántor zongorakíséretével. Az estélyt a tízéves születésnapját ünneplő Gold Band fúvósegyüttes zárta. Ők szintén a Filiből nőttek ki.

Farkas Antal felvétele révén a közösségi oldalon (www.fili.ro) is elérhető, hallgatható a rendezvény.

Falusi turizmus, csemeteültetés, CsűrKaland és egyebek

A Gyermekfilharmónia vezetője, Haáz Sándor és a munkáját segítő kis pedagógus csapat fontosnak tartja az értékek megmentését. Így került sor évente 1998 óta a bútorfestő táborokra, amelyeken csodás tékák, székek, kelengyés ládák, fogasok, padok, fali díszek kerültek ki a szorgos kezek alól. Mindezek a Múzeum Szálló bútorzatát alkotják.

A Filiház a világjárvány előtt nyaranta várta azokat, „akik másra is kíváncsiak, mint szálloda, panzió, unió. Békakuruttyolás, patakcsobogás és teljes kényelem biztosítva. Pihenhet a polgári, illetve a festett szobában vagy akár alhat a csűr illatos szénájában és zuhanyozhat a szabadban. Az udvar helyet ad hangulatos-tábortüzes nótaesteknek, csűrdöngölős táncházaknak, mászóka, járóka, kötélhinta fűszerezi ottlétét.”

Egyedi zenei tarsolyt jelent a Törpe Daloskönyv-sorozat. Elfér a farzsebben a hasznos kottáskönyv-sorozat, amely balladákat, tréfás dalokat, pentaton dalokat és vitézi énekeket, különböző kánonokat és Homoród menti népdalokat tartalmaz.

A 30. évfordulóra született meg a CsűrKaland akadály-játszótér-versenypálya a Filiház udvarán. A kalandpályát szánkóhinta, szerencsekerék, Diótörő, sajtoló, varázstükör, rakétaforgó, yo-yo propeller, házi köszörű és békató egészíti ki. Így nem kell messzire menni egy kis kikapcsolódásért…

Mivel Szentegyházán is áthalad a Mária-út, fontosnak tartották a település bemutatását, a helyi értékek ismertetését. Érdekes látványosságok a Mária-út mentén kialakított turista pihenőhelyek, zarándok-menedékek. A Danielek lázán és a Gyepüben két korabeli esztenát építetek újjá a pünkösdi ünnepekre. Ezek a házikók mindenki számára nyitottak, eső, vihar esetén óvóhelyek. A szülinapi rendezvényen az udvaron is helyet kapott egy régi esztena, amelyet megmentettek az enyészettől. Aki megunta a tábortüzi élményt, az egyszerű kis faépítménybe visszahúzódva, az asztalra helyezett gyertya fényénél folytathatta a beszélgetést.

Évek óta szívügyük a csemeteültetés és erdőtisztítás is. Sikerül évről évre önkénteseket, szülőket, önkormányzati tagokat és a rendőrség embereit is bevonni. Idén közel kétszáz személy tízezer csemetét ültetett el a Hargitán, amelyet a Közbirtokosság Egyesület biztosított. A munkában elfáradt társaság Katona Csaba finom paszulyfőzelékéből merített új erőt, majd traktoros szekereken és teherautókon szállították haza a derék csapatot.

Generációk hagyománya

A Gyermekfilharmóniában generációk nőttek fel az évtizedek alatt, átadva egymásnak és tovább építve mindazt, ami megtartó erő a közösség életében. Oda tartozni presztízst jelent, tartást jelent, a határok és a világ, de elsősorban a lélek kitágulását. Haáz Sándor zenetanár az évtizedek során rengeteg fiatalnak adott lelki impulzust, indította el életútjának kezdetén. Ha nem is feltétlenül zenei téren, de valamelyik területén az életnek helytállásra segítette. Miként én is Haáz Sándor tanár úr biztatására kezdtem a cserkészéletről írogatni a Szentegyházi Hírlapban, aminek alapján felvettek a Brassói Lapokhoz. A Szentegyházi Hírlap, a Gyermekfilharmónia lapja 1992-től 2007-ig havonta tudósított a különböző turnékról, koncertekről, fellépésekről és a kisváros eseményeiről.

Metz-Gyurka Iringó elsőhegedűst Marosvásárhelyről viszi próbákra az édesanyja. Történetéről így vall: „2019-ben Szentegyházán szilvesztereztünk, és kértem a tanár úrtól egy hegedűt. Ameddig megmutattam az ismerőseimnek az akkori darabomat, a tanár úr a zeneteremben értékelt valami versenyt. Egyszer csak kijött és megkérdezte, hogy ki hegedült. Válaszoltam, hogy én. Megkért, hogy másnap emlékeztessem, adjon nekem kottákat. Ezután majdnem minden koncertre elmentem. A Filiben rengeteg barátom lett, akire számíthatok. A Filiben ismertem meg a legjobb barátnőmet, Elekes Orsolyát.”

A 12 éves Elekes András juhászbojtár-szólóéneket adott elő legutóbb. A szőke, bátor legényke szívesen és örömmel énekel: „A Fili számomra zenét, zenetanulást és művészetet jelent. 2017. október 6-án volt az első fellépésem az Őszi hadjárati koncerten. A második fellépésemen a tanár bácsi megkért, hogy énekeljek el egy magyar népdalt egyedül. Szívesen vállaltam. Emlékszem, izgatottan kezdtem el az éneket, de azért jól sikerült. Azóta szinte minden koncerten szólóztam. Már nagyon kicsi koromtól kezdtem énekelni, nem igazán féltem a közönségtől. A Fili segített a hangomat kiterjeszteni. Előkészítő osztályos koromtól jártam a felkészítő kóruspróbákra. Sokat utaztam már a Filinek köszönhetően: Németország, Magyarország, Csehország, Szerbia, Lengyelország és Svédország. Számos ismerőst és barátot szereztem ezeknek a téli és nyári turnéknak köszönhetően. Kevés ilyen összetartó, egységes és fiatalokból álló együttes van a Földön, mint a szentegyházi Gyermekfilharmónia. Ha egy szóban akarnám összefoglalni, azt mondanám: zene. Szeretem a Filit, és remélem, még sokáig aktív tagja lehetek ennek a csapatnak.”

Édesapja, Elekes András, 38 éves régi filis. 1993 és 1997 között volt aktív tag. Hogy mit jelent számára a Fili? „Ott találkoztam először a zenével, ami meghatározta a további életemet. Hiszen jelen pillanatban is tagja vagyok a szentegyházi rezesbandának, ami színesebbé teszi városunk életét (március 15., május 1., október 6., városnapok, temetések). Ott tanultam meg hangszeren játszani, közösségben élni és közösségben viselkedni. Most is azon a fúvós hangszeren játszom, amin ott tanultam. A közösségnek megtartó ereje van, és egy jó vezető mellett sokra viheti egy csapat. Megfelelő alázattal és szeretettel…”