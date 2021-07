Megszűnik a sugásfürdői belépőjegy

A helyi tanács tegnapi rendkívüli ülésén ellenvetés nélkül elfogadott határozat nem azonnal lép életbe (előbb még a prefektúrának is jóvá kell hagynia), így a következő napokban a gépjárművel felmenőknek még le kell pengetniük a 3 lejt minden autó után.

A bő két évtizede bevezetett belépők árából azokat a kiadásokat kellett volna fedezni, amelyeket az erdei ösvények tisztán tartására, Sugásfürdő gondozására (a takarításon kívül a zöldövezetek ápolása, a szabadidős létesítmények karbantartása tartozik ide), illetve az ezzel foglalkozó (jelenleg 9 fős) személyzet bérére fordított a város. Közben jelentős fejlesztés is történt a kis üdülőtelepen, több minden működik télen is, nyáron is, így a fenntartási munkálatokhoz is több kézre van szükség.

Elbocsátásra tehát Tóth-Birtan Csaba alpolgármester közlése szerint nem kerül sor az illeték eltörlése miatt, a jegyárusok a továbbiakban az önkormányzati létesítményeknél fognak dolgozni.