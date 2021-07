Hétköznapok és hétvégék a strandon

A naptári nyárnak már a közepén járunk, de csak az elmúlt hétvége volt az első igazán mozgalmas hétvége a sepsiszentgyörgyi strandon. Szombaton és egy csendes hétköznapon, kedden is meglátogattuk a létesítményt, mely a tavalyinál sokkal nagyobb kapacitással működik, de nem túlzsúfolt, és valójában minden szempontból elfogadható kikapcsolódási lehetőséget kínál, főként a sepsiszentgyörgyieknek.

A hétvégén telt házzal működött a strand, szombaton és vasárnap is 1400 személy volt a létesítmény területén – ennyi az idei megengedett létszám.



Mozgalmas hétvége

Aki nem reggel érkezett, az nem talált árnyékos helyet magának, egy idő után a nyugágyak is elfogytak, de a pokrócoknak, törülközőknek volt még hely a füves területeken. A rendelkezésre álló 350 nyugágy használata ingyenes. Tisztaság mindenütt, a víz is tiszta, ami jó benyomást tesz az érkezőre. Szombat délben sok volt a brassói autó a környéken, és feltűnően sokan beszéltek románul a strand területén, tehát annyira nem riasztotta el az idegeneket, hogy tavaly óta szinte duplájára, 25-ről 48 lejre emelkedett számukra a jegyek ára. Kora délután néhányan távoztak, de új vendégek is érkeztek, többnyire helyiek, olyanok, akiknek számít a 16 óra utáni kedvezmény. A sepsiszentgyörgyieknek ugyanis a teljes árú jegy 24 lejbe, a 16 óra utáni jegy 15 lejbe kerül. Idegeneknek a délutáni jegy ára 30 lej. A 18 év alatti, 60 év feletti és fogyatékos személyeknek 10 (helyiek), illetve 20 (idegenek) lejbe kerül egy belépő.

Szombat délután néhányan pólóban vagy az alsóneműre felvett ruhában is lubickoltak, és elég sokat szólt a síp, elsősorban a nagy medence környékén. Időnként talán máshol is szólhatott volna, ugyanis néhány barna bőrű fiatalember túlságosan jól szórakozott, egyszer például olyan spriccelést rendeztek a csúszdás medencében, hogy nemcsak a körülöttük lévő kisgyermekek orrába jutott a vízsugarakból, hanem a környéken lévő táskákat is menekíteni kellett.

A vendégek fele idegen

Egy olimpiai méretű úszómedence, egy kevésbé mély tanuló úszómedence, egy ötméteres csúszdát fogadó gyermekmedence, egy 40 cm mély pancsoló és egy sodrófolyosóval, nyaki masszírozókkal ellátott „élménymedence” várja a látogatókat, a vízhőmérséklet: 22–25 Celsius-fok. A 14 éven aluli gyermekek csak nagykorú felügyelete mellett vagy aláírt szülői engedély leadása esetén léphetnek be a strand területére.

Sokkal kevesebb járványügyi megszorítással működnek, mint tavaly, nagyobb időközönként kell fertőtleníteni, mozgalmasabb is az élet, hisz egész nap nyitva vannak (9–20 óra között), amit a vendégek is értékelnek – mondta el lapunknak Bartók Gabriella, a strandot működtető Sepsi Rekreatív eladási és marketing igazgatója. Csak hétvégéken számítanak telt házra, de hétköznap is elég sok a vendég, főleg 16 óra után, ami érthető. Eddig nem tudták pontosan lemérni, hogy mennyi a városlakók és idegenek aránya a strandon, de most már lehetőség adódik erre, az első napos hétvégén nagyjából fele-fele volt az arány. A brassóiak valójában nem sokallják a saját jegyáraikat, inkább azt érzik igazságtalannak, hogy a szentgyörgyiek ekkora kedvezményt kapnak – mondja az igazgatónő. Reméli, hogy sokat lesz szép idő az idei szezonban – teszi hozzá.

Hétköznapi nyugalom

Kedden egészen más hangulat fogad. Déli érkezésünkkor már nincsenek szabad nyugágyak, de a pokrócok számára bőven van még hely a fák árnyékában is. És van lehetőség úszni, lubickolni minden medencében. A csúszdáról nevetgélve csobbannak a gyermekek, egy kislány egy guruló labda után totyog, egy srác csipszet és kólát kínál társainak, a nagy medence melletti zöld szőnyegen két fiú és egy lány élénk színű labdát rugdos egymásnak. A forró aszfalton a csúszda felé rohan egy kisfiú, nyugdíjasok sétálnak unokáikkal, kamaszlányok napszemüveget próbálgatnak, a medence szélén üldögélő anyukák barátkoznak egymással, vacogó fiatalok rohannak át a tusoló vízsugarán, ők nemrég érkeztek. Van, aki tollaslabdázik, most erre is van hely.

Mobil öltözők a bejáratnál, az egykori játszótér maradványait szalaggal kerítették körül. Kellemes a csend, de szinte azonnal, amint ezt megállapítjuk, valakik elindítják a zenét telefonról, melyhez egy mobil hangszórót csatoltak. Természetesen manele. Hihetetlen, hogy egyesek zenegéppel járnak a strandra. Tinédzserek. Szerencsére azonnal rájuk szól a mellettük fekvő férfi.

Nyugalom van, a jelenlévők többsége halkan beszélget vagy nyomkodja telefonját a napernyő alatt. Ma is kellemesen langyos a víz minden medencében.

Keveset drágítottak

A vendéglői asztaloknál kedden bőven van szabad hely, az ételpult előtt csupán két ember ácsorog. Egy miccs 4 lej, 100 gramm sült hús 10 lej, öt crispy vagy öt csirkeszárny 16, egy adag sült krumpli 8, a görög és „Mohó” saláta 17 lejbe kerül. A szendvicsekért, hot dogért 10, a shaormáért 15, a pizzáért 20 lejt kell fizetni. 100 gramm savanyúság 6–8 lej. Ezek nagyjából a tavalyi árak, a gyakrabban fogyasztott italok azonban egy lejjel drágultak, kivéve a csapolt sört, amely idén is 6 lej. A szentgyörgyiek számára egy lejjel olcsóbb a belépő, tehát aki csak a „legszükségesebbet” vásárolja, annak nem számottevő a különbség. A dobozos sörök többsége 7 lej, az üdítőké ugyancsak 7 lej, a kávé és ásványvíz 6 lej, a feles konyakok és más rövid italok ára 5–7 lej körül váltakozik, de van közöttük 10–12 lejes is. Egy gombóc fagyi 5 lej, egy kukorica 6, a jégkása 5–7, a popcorn 5–10 lejbe kerül nagyságától függően.

A strand területére ételt-italt bevinni tilos, tehát valamit mindenképpen vásárolnia kell itt az embernek. Mi szombaton miccs-szalmakrumpli kombinációt, kedden shaormát vásároltunk. Mindkét ebéd finom volt, és egyik sem terhelte meg túlságosan a családi kasszát, de egy többgyerekes család ezt rendszeresen nem tudná megengedni magának.

A fogyasztással, árakkal kapcsolatosan Daragics Juliannát, az étterem vezetőjét is megkérdeztük, aki lapunknak elmondta, hogy sokkal jobb helyzetben vannak, mint tavaly, hisz nem kell délben bezárniuk a fertőtlenítés miatt, és csak egyes termékeik drágultak minimálisan, mert tisztában vannak azzal, hogy a járványhelyzet mindenkit megviselt. Nyilván nem lehet a sarki boltéhoz mérni az áraikat, de vannak olcsóbb ételeik is, például egy shaormával egész nap pancsolhat az ember. Mint mondta, negyedik éve működtetik a strandi éttermet, de még nem panaszkodtak az ételeikre, mert mindig vigyáznak arra, hogy friss alapanyagokból minőségi ételeket kínáljanak a vendégeknek.

Kihágások

A kihágásokkal kapcsolatosan Bocz Attila úszómestert, az egyik vízimentőt kérdeztük meg, aki lapunknak elmondta: a két legfontosabb szabály, hogy ugrani csak az arra kijelölt helyeken lehet, úszógumival pedig nem szabad bemenni a nagy medencébe. Igazából az ugrás miatt szoktak a legtöbbet sípolni, de komolyabb gondok is adódnak, idén is több mentésük volt már, egy gyermeket újra kellett éleszteni.

Mindenki szeretné kiélvezni az itt töltött időt, ezért nehéz őket kordában tartani – mondja a szakember két sípszó között. A korábbi években is voltak komolyabb mentéseik, néha épp a felelőtlen szülők miatt, haláleset szerencsére még nem fordult elő. A kismedencékben nem fújnak minden ugrásra, igyekeznek úgy betartatni a szabályokat, hogy azért egyetlen vendég se érezze túlságosan feszélyezve magát – mondta végezetül Bocz Attila.